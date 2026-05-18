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IPA

Si conclude il viaggio di Amici anche per quest’anno. Una bella edizione, che ha visto Maria De Filippi i suoi allievi, professori e insegnanti raggiungere l’ultima tappa con un carico di talento interessante, soprattutto per quanto riguarda i ballerini. Sono stati infatti loro i grandi protagonisti di serata, senza dubbio. Messe da parte le polemiche legate all’anno di studi, in finale dominano sorrisi e complimenti, fatti col cuore anche da chi di solito tende a limitarsi un po’.

Angie vs Lorenzo. Voto: 7

Entrano i finalisti ma Maria sottolinea subito come manchi qualcuno. Si tratta di Angie e Lorenzo, immediatamente in sfida per decidere chi dei due verrà eliminato. La finale, infatti, ha avuto inizio con un ballottaggio attivo. Un addio sospeso in semifinale, risolto nella primissima parte dell’ultima tappa, con la padrona di casa che apre subito il televoto.

Angie propone un medley degli Abba, mentre Lorenzo si esibisce con Generale di De Gregori. Lorella Cuccarini è stata l’insegnante di entrambi e si dice molto orgogliosa. La sfida non dura un lampo, con Angie che canta poi Balorda Nostalgia di Olly, alla quale Lorenzo risponde con L’amore di Enrico Nigiotti. Si passa infine agli inediti, ovvero Signorina per lei e Dimmelo tu per lui. Piccola curiosità: Angie inciampa sulle scade e cade durante l’esibizione. Nulla di troppo pericoloso e nessuna conseguenza ma, purtroppo per lei, quella è stata la sua ultima esibizione: il quinto finalista è Lorenzo.

Una finale tra ballerini. Voto: 8

Come detto, i veri protagonisti sono stati i ballerini, ovvero Nicola, Emiliano e Alessio. Quest’ultimo si esibisce per primo, con Emanuel Lo rapito dal suo talento: “È pronto in tutto”. Alessandra Celentano guarda poi i suoi, Emiliano e Nicola, certa del fatto che “si faranno sentire” nel mondo reale. Sono pronti a spiccare il volo e imporsi sulla scena su scala internazionale.

Un’esibizione a testa e poi Maria chiama l’esito del televoto, con le carte che salvano Alessio, primo a poter proseguire la corsa alla vittoria. Resta in gara poi anche Emiliano, con Nicola primo finalista eliminato. Lui è un po’ incredulo ma viene subito rincuorato dall’International Festival Ballet di Miami e dalla NEBT di Londra, che lo attendono.

Televoto parziale. Voto: 6

Di colpo è una finale a 4, equilibrata nei numeri ma un po’ meno nel talento. I complimenti continuano a essere prevalentemente per i ballerini, infatti. Fa finalmente il suo esordio Elena, che ha solo osservato la prima fase, cantando Knockin’ On Heaven’s Door. Dovrebbe essere l’originale di Bob Dylan ma, per sua stessa ammissione, si è spinta più verso i Guns ‘n’ Roses. Un po’ di complimenti dalla stampa e una sorta di test di cultura musicale strano a vedersi. Lorenzo invece dice la sua con Milano e Vincenzo di Roberto Fortis.

E i ballerini? Si esibisce Alessio, che ammalia Lorella Cuccarini. Il suo complimento è rivolto però a entrambi gli artisti: “È una bellezza vederli ballare”. Maria, a sorpresa, chiama il televoto parziale. Scopriamo così che Emiliano è in testa, senza neanche essersi esibito. Nel canto, invece, è avanti Lorenzo.

Lorenzo vs Elena. Voto: 7

Nuova sfida intensa per decidere chi resta in finale tra Lorenzo ed Elena. Lei canta For Me Formidable di Charles Aznavour. Lui invece propone Always Remember Us This Way di Lady Gaga. Elena prosegue con Stiamo tutti bene di Mirkoeilcane, con Lorenzo che canta Greygoose di Cesare Cremonini. Ecco le parole di Gigi D’Alessio, rivolte all’intero quartetto: “Siete entrati da allievi e uscirete da qui come professionisti”.

Così come prima, l’ultimo passo è quello degli inediti, almeno in parte. Elena canta A parte me, mentre Lorenzo propone Human dei The Killers. È il ragazzo a raggiungere la finalissima, con la giovane collega che parla di “un sogno dall’inizio alla fine”.

Emiliano vs Alessio. Voto: 8

Il primo a esibirsi in questo confronto per la finalissima è Alessio. La sua prova lo vede un po’ manifestare il suo sogno: prendere parte al tour di Beyoncé. Altro parziale di televoto prima che Emiliano possa esibirsi, scoprendo che quest’ultimo è ancora in testa.

Due coreografie a testa, fino a scoprire che il ballerino dato per favorito al televoto “non si sta sentendo bene”. Un po’ di dietro le quinte che arriva in scena, con Maria De Filippi che fa da mamma chioccia. Annuncia che l’ultima sfida non si terrà, con il consenso di Alessio. Televoto chiuso ed Emiliano che rientra in studio e tranquillizza tutti. Alla finalissima, però, accede Alessio.

È tempo di lacrime di commozione e gratitudine, con Emiliano che ringrazia tutti e chiede scusa per l’inconveniente. Ad attenderlo ci sono ora due proposte: American Classical Ballet e PNSD Rosella.

Mezzanotte con Cattelan. Voto: 5

Neanche fosse il concerto di Capodanno, Alessandro Cattelan appare a finale ormai molto avviata, circa alle 23:40, pronto per il suo gioco: Password. È affiancato da Giulia Michelini, coinvolgendo Maria De Filippi, Alessandra Celentano e Amadeus.

Un giochino un po’ fuori orario, preso pari pari dal mondo dei tonight show che tanto piace a Cattelan (precisamente da Jimmy Fallon, ndr). Ad avere la meglio, alla fine, sono Maria De Filippi e Giulia Michelini. Decisiva l’ultima manche, con la padrona di casa che un po’ bara e, col sorriso, la Celentano lo fa notare. Finisce tutto con simpatia, con i ragazzi che hanno ottenuto 12 minuti di riposo preziosi.

Lorenzo vs Alessio. Voto: 7

Maria De Filippi fa presente ai due ragazzi in sfida che hanno già vinto il loro Premio di Categoria. Apre poi il televoto e dà il via all’ultimo scontro. Lorenzo canta Somewhere Only We Know dei Keane ed En e Xanax di Samuele Bersani. Alessio invece sorprende soprattutto con il suo passo a due con Asia.

Due esibizioni a testa e due parziali svelati, con Lorenzo in vantaggio inizialmente e poi sorpassato da Alessio. A mezzanotte ormai passata da un po’, spazio ad altre due prove a testa, tra Fabri Fibra e Biagio Antonacci per Lorenzo, così come Michael Jackson per Alessio.

La finale è agli sgoccioli e la stampa si esprime, premiando Emiliano. Per lui arriva Stéphane Jarny, Direttore Artistico del Serale di Amici, ma non solo. Arriva anche Giulia Stabile, che offre il Premio Unicità proprio a Emiliano. Il Premio delle Radio, invece, va ad Angie.

Alessio intanto scopre che per lui c’è l’offerta della The Royal Family, che lo spingerebbe dall’altra parte del mondo per un’esperienza di vita in Nuova Zelanda. Intanto la tensione aumenta e il verdetto viene svelato: le note di We Are the Champions sono per Lorenzo, che vince Amici ed è totalmente incredulo.