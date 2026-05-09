Serale di Amici, Gigi D’Alessio fa pace con Anna Pettinelli e cita Tina Cipollari

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La semifinale di Amici 25 ha regalato numerosi colpi di scena e grandi emozioni. Non solo esibizioni straordinarie e capaci di commuovere, nel corso della puntata è andata in scena anche la pace fra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio dopo gli scontri delle scorse settimane.

Gigi D’Alessio fa pace con Anna Pettinelli

La semifinale di Amici 25 si è aperta con una lite accesa fra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Al centro della contesa, ancora una volta, un guanto di sfida. Ma questa non è stata l’unica discussione che è andata in scena nello show di Maria De Filippi.

Come di consueto a punzecchiarsi e litigare sono stati anche Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. I due, d’altronde, avevano affilato le armi sin dalla prima puntata quando si erano scontrati in modo piuttosto acceso.

A scatenare la lite è stata la sfida fra Alessio ed Elena che è stata vinta proprio da quest’ultima. La cantante, nonostante la vittoria, è stata criticata da Anna Pettinelli. L’insegnante infatti è convinta che dovrebbe cantare con maggiore energia. La replica di Gigi D’Alessio è arrivata immediatamente: “Trovi sempre il pelo nell’uovo ma non guardi l’uovo – ha detto il cantante -. Nun c’ sta nient’ ‘a fa cu te”.

D’Alessio ha poi elogiato anche gli altri concorrenti, in particolare Alessio, affermando di aver apprezzato Elena perché “ha fatto qualcosa di più”. Parole che hanno fatto arrabbiare ancora di più Anna Pettinelli che ha attaccato i giudici, accusandoli di votare un concorrente e fare i complimenti all’altro.

Sulla questione è intervenuta anche Maria De Filippi che ha punzecchiato Gigi D’Alessio. “La Pettinelli non ti riconosce competente”, ha detto, scatenando le risate del pubblico.

Poco dopo però fra i due è arrivata, inaspettatamente, la pace. A riavvicinare l’insegnante di canto e il giudice di Amici è stato un voto dato ad Angie. Gigi D’Alessio infatti ha voluto premiare la concorrente nella sfida contro Elena.

“Il mio voto va a lei”, ha detto, scatenando l’urlo sorpreso di Anna Pettinelli. “Non ci credo”, ha dichiarato l’insegnante. “Dovrò regalarti dei fiori – ha poi ironizzato il cantante napoletano -. Senza spine però”.

E quando Maria De Filippi gli ha rivolto un’occhiata, ridendo, ha aggiunto: “Maria, io esco!”, citando una frase cult di Tina Cipollari, pronunciata più volte dall’opinionista nel programma Uomini e Donne.

Gli scontri fra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio ad Amici

Gli scontri fra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio hanno caratterizzato questa edizione del Serale di Amici 25. Il giudice e l’insegnante di danza si sono scontrati tantissime volte, con toni piuttosto accesi, senza risparmiarsi battute al veleno e frecciatine.

A farli scontrare, nella primissima puntata, era stata l’esibizione di Lorenzo che Gigi D’Alessio aveva giudicato eccellente, andando contro il giudizio della Pettinelli.

“Vuoi sapere qual è la differenza? Tu metti i dischi io i dischi li faccio, c’è una piccola differenza”, aveva risposto il cantante napoletano alla Pettinelli. “Eh, no, siamo noi a creare i successi”, era stata la risposta di lei. “No, noi li creiamo e voi li trasmettete”, aveva concluso Gigi. Dando vita ad una rivalità andata avanti puntata dopo puntata.