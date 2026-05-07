Getty Images Arisa, incredibile trasformazione fisica: l’evoluzione negli anni

Arisa non è mai stata così bella ed eterea. Forte di un periodo professionale fortunato, tra tv e successi discografici, la cantante sta vivendo un momento magico anche dal punto di vista privato ed estetico. Ha raccontato di aver recuperato e “rinsaldato” molti rapporti famigliari ed è sotto gli occhi di tutti la sua incredibile e repentina trasformazione fisica, iniziata verso la fine del 2025 e ormai più che evidente. Un cambio di look, capelli lunghissimi ed outift sempre più curati e raffinati, e una silhouette asciutta e delicata, frutto, lei dice, di un grande lavoro su se stessa e dell’aver finalmente imparato a volersi bene. Niente Ozempic, come qualcuno ha insinuato,, ma solo tanto lavoro interiore.

Fatto sta che nelle sue ultime apparizioni sul red carpet, come l’ultimissima ai David di Donatello, oltre ad una incredibile grazia e bellezza, molti hanno notato anche una notevole somigianza con una grandissima star internazionale: vuoi per i colori, vuoi per la lunghissima chioma corvina o le forme esilissime, Arisa sembra essersi trasformata nel clone di Demi Moore.

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Anche durante la conduzione del Concertone del primo maggio, Arisa ha nuovamente stupito per la sua forma strepitosa. Ma niente farmaci: la cantante ha attribuito il cambiamento a un mix di pasti regolari, cene leggere e una rinnovata consapevolezza mentale. Ha inoltre sottolineato l’importanza dello sport e della voglia di sentirsi meglio con se stessa. Proprio come Demi, che da sempre magrissima, nell’ultimo anno è apparsa ancora più esile, sollevando insinuazioni sull’uso del famigerato Ozempic, che a Hollywood sta spopolando e ammaliando tantissime star. Che lei ha finora negato.

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Anche Arisa ha smentito categoricamente queste voci, dichiarando di non saperne nulla e criticando chi formula tali accuse senza prove. Ha poi dichiarato di sentirsi finalmente libera e sicura della propria femminilità, superando la vecchia immagine della ragazza goffa, della “caricatura con occhialoni” degli esordi. E poi forse sarà anche merito della serenità data dall’amore? Arisa appare finalmente felice accanto a Walter Ricci. E tante volte l’amore, si sa, è in grado di saziare e rendere appagati più di qualunque altra cosa.