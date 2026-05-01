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IPA Arisa

Ospite d’onore del Concertone del Primo Maggio 2026 è Arisa, che quest’anno ricopre il duplice ruolo di artista e conduttrice. La cantante, assieme a Big Mama e all’attore Pierpaolo Pollon, ha dato il via alla diretta televisiva con un’esibizione intensa dedicata ai uno dei grandi maestri della musica italiana. E non è mancato neppure un dolce pensiero per il papà Antonio.

L’omaggio a Lucio Dalla al Concerto del Primo Maggio

Il Concertone del Primo Maggio di Roma, sostenuto dalle associazioni sindacali, è dedicato quest’anno al ‘Lavoro Dignitoso’. E lavoro dignitoso, sottolinea Arisa nei primi minuti della diretta televisiva, “significa sicuro, perché sul lavoro non si deve morire, ma anche stabile e ben retribuito”. E gli appelli finiscono qui, perché come dichiarato dalla cantante stessa, “se pensassimo di fare il Primo Maggio annoiando i ragazzi con dei pipponi allucinanti, perderemmo subito la metà delle presenze in piazza”.

“La musica parlerà tanto – aveva anticipato la diva di Sincerità – e noi dovremmo effettivamente solo essere un po’ i giullari di questa corte”. Ma quale giullare, Arisa anche stavolta si è dimostrata la grande artista che è e ha dato il via al Concertone con quella che, seppur la prima, è già l’esibizione più emozionante della giornata. La canzone scelta è stata Futura, immortale capolavoro di Lucio Dalla, che Arisa ha eseguito accompagnata da un’orchestra dal vivo. Qualsiasi commento sarebbe sprecato, basta riguardare il video della performance per farsi un’idea.

Il messaggio di Arisa per papà Antonio

Dopo l’omaggio all’immenso Lucio Dalla, Arisa dedica un dolce pensiero al suo papà, che proprio oggi compie gli anni. “Auguri papà che oggi compi 72 anni” urla la cantante dal palco, guadagnandosi il plauso del pubblico e, sicuramente, un grande sorriso da parte di Antonio Pippa, che da casa la segue con la stessa apprensione degli esordi.

Non è la prima volta che Arisa testimonia pubblicamente l’affetto per il genitore. Nei frenetici giorni del Festival di Sanremo, la cantante si era presa un momento per ringraziare il papà che l’aveva accompagnata all’Ariston. “Questo Sanremo è stato speciale perché abbiamo avuto del tempo solo per noi, – aveva scritto sui social – come tanti anni fa, quando eri tu l’unico complice della mia storia magica. Ti amo papà grazie di esistere”.

La cantante è splendida in total white

Senza con questo voler sminuire lo spessore artistico e personale di Arisa, non possiamo non dedicare dello spazio anche al suo look, a dir poco splendido. La cantante ha scelto di salire sul palco del Concertone del Primo Maggio con un comodo completo total white, comodo ma decisamente chic. È l’outfit perfetto per la primavera: morbidi pantaloni, canotta casual e un blazer dal taglio sartoriale.

Make-up ridotto al minimo, accessori essenziali e capelli portati sciolti e liscissimi sulle spalle. Unico vezzo sopra le righe sono le scarpe: bianche esse, con un tacco da capogiro che fa venire le vertigini solo a guardarlo. Ed ecco l’ennesimo talento di Arisa: riuscire a svettare sui trampoli con l’agilità di un artista del circo e la classe di una diva d’altri tempi.