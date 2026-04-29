Concertone del Primo Maggio 2026, chi sono i conduttori

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Ansa Conduttori Concertone Primo Maggio

Ogni anno, Piazza San Giovanni si trasforma in un luogo in cui la musica prende sul serio il suo compito di raccontare il mondo. E quest’anno, a tenere le redini del Concerto del Primo Maggio, ci sono tre volti che – ciascuno a modo suo – hanno già dimostrato di saper stare sul palco con tutta l’anima.

Chi sono i conduttori del Concerto del Primo Maggio

Partiamo da chi, il palco del Concertone, lo conosce già molto bene. Arisa torna in Piazza San Giovanni, ma stavolta in veste inedita di conduttrice. L’anno scorso aveva emozionato tutti con la sua esibizione ma del resto, parliamo di una delle voci più potenti e sincere della musica italiana, una che riesce a parlare a generazioni diverse senza mai sembrare fuori posto. Rosalba Pippa sta inoltre vivendo un periodo ricchissimo di impegni. Dopo il Festival di Sanremo, al quale ha partecipato classificandosi quinta con Magica Favola, ha preso parte a Canzonissima in cui si è distinta per le esibizioni che di puntata in puntata hanno convinto la giuria di esperti. Ora, il Concertone è un ulteriore salto per lei, che pare non avere nessuna intenzione di fermarsi.

Poi c’è BigMama, che di questo appuntamento ormai fa parte come il palco stesso. Terzo anno consecutivo alla conduzione, e ogni volta con quella energia che ti trascina dentro ancora prima che apra bocca. Perché BigMama lancia messaggi, fa riflettere, tiene sveglia l’attenzione in un modo che pochissimi riescono a fare davanti a centinaia di migliaia di persone. Una presenza che è diventata, nel tempo, una garanzia. Quest’anno, salirà sul palco con un corpo tutto nuovo che le deriva da un dimagrimento drastico al quale stiamo ancora assistendo.

La sorpresa Pierpaolo Spollon

La vera sorpresa – almeno per chi lo conosce solo dallo schermo – è Pierpaolo Spollon. Attore amatissimo dal grande pubblico grazie alla serialità televisiva, il Primo Maggio sarà per lui una specie di battesimo in una dimensione nuova. Curioso vedere come se la caverà lontano dai set, in mezzo alla folla e alla musica live. Scommessa interessante, diciamocelo.

L’evento è, come sempre, a ingresso libero, uno di quei dettagli che sembra scontato ma non lo è per niente, soprattutto quando il cast è questo. Perché anche quest’anno la lista degli artisti è lunga e trasversale: da Emma a Geolier, da Ermal Meta ai Pinguini Tattici Nucleari, passando per Levante, Francesca Michielin, Niccolò Fabi, i Litfiba e decine di altri nomi che rappresentano un pezzo importante della musica italiana contemporanea. E poi le nuove voci, quelle dell’opening e le vincitrici del contest 1MNEXT, che portano sul palco la musica di domani, quella ancora tutta da scoprire.

Il tema scelto dalla direzione artistica di Massimo Bonelli è Il domani è ancora nostro, e in fondo è proprio questo lo spirito del Concertone: non celebrare il passato, ma immaginare insieme dove stiamo andando. Con la musica a guidarci.

L’appuntamento è per il 1° maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Chi non riesce a esserci di persona potrà seguirlo in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay, Rainews.it e Rai Italia. Nessuna scusa per perdersi il più grande concerto gratuito d’Italia.