Eurovision 2026, la scaletta della seconda semifinale

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi

La Wiener Stadthalle di Vienna è pronta a ospitare la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Il secondo appuntamento della 70esima edizione della manifestazione musicale va in onda nella serata di giovedì 14 maggio, con la telecronaca affidata a Elettra Lamborghini e a Gabriele Corsi.

Anche questa sera scopriremo i cantanti che si aggiudicheranno il posto in finale: sono quindici i paesi che partecipano alla seconda semifinale, ma solo dieci accedono alla serata del 16 maggio.

Eurovision Song Contest, la scaletta della seconda serata

La serata si apre con un numero affidato ai conduttori Victoria Swarovski, cantante, conduttrice e imprenditrice austriaca e Michael Ostrowski, attore, sceneggiatore e volto ironico della tv di lingua tedesca. I due si esibiscono sulle note di Wasted Love, il brano con cui il controtenore viennese JJ ha vinto l’Eurovision 2025 a Basilea.

Quella che sembra una classica apertura celebrativa si trasforma però rapidamente in una performance “fuori controllo”, con elementi inattesi pensati per sorprendere il pubblico e rompere la linearità dello show. JJ stesso sale sul palco presentando il suo nuovo singolo non nel corso della finale.

Come nella prima semifinale sono quindici le nazioni in gara, ma solo dieci accedono alla finale. Ad aprire è la Bulgaria con Dara e Bangaranga, a chiudere la Norvegia con Jonas Lovv e il rock di Ya Ya Ya.

L’ordine ufficiale di uscita è il seguente:

Bulgaria – Dara, Bangaranga

– Dara, Bangaranga Azerbaigian – Jiva, Just Go

– Jiva, Just Go Romania – Alexandra Căpitănescu, Choke Me

– Alexandra Căpitănescu, Choke Me Lussemburgo – Eva Marija, Mother Nature

– Eva Marija, Mother Nature Cechia – Daniel Zizka, Crossroads

– Daniel Zizka, Crossroads Francia – Monroe, Regarde! (fuori gara)

– Monroe, Regarde! (fuori gara) Armenia – Simòn, Paloma Rumba

– Simòn, Paloma Rumba Svizzera – Veronica Fusaro, Alice

– Veronica Fusaro, Alice Cipro – Antigoni, Jalla

– Antigoni, Jalla Austria – Cosmò, Tanzschein (fuori gara)

– Cosmò, Tanzschein (fuori gara) Lettonia – Atvara, Ēnā

– Atvara, Ēnā Danimarca – Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem

– Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem Australia – Delta Goodrem, Eclipse

– Delta Goodrem, Eclipse Ucraina – Leléka, Ridnym

– Leléka, Ridnym Regno Unito – Look Mum no computer, Eins, Zwei, Drei (fuori gara)

– Look Mum no computer, Eins, Zwei, Drei (fuori gara) Albania – Alis, Nân

– Alis, Nân Malta – Aidan, Bella

– Aidan, Bella Norvegia – Jonas Lovv, Ya Ya Ya

Come da regolamento in vigore dal 2024, anche i Paesi già qualificati di diritto alla finale possono esibirsi nelle semifinali. Fuori gara cantano la Francia con Monroe e Regarde!, l’Austria (Paese ospitante) con Cosmò e Tanzschein, e il Regno Unito con Look Mum no computer e Eins, Zwei, Drei.

I favoriti della seconda semifinale

Ovviamente non mancano i favoriti della serata: Delta Goodrem, che si esibisce per l’Australia, è senza dubbio uno dei nomi più celebri della serata. Icona della pop music degli anni Duemila torna con Eclipse, un brano che ha già conquistato i fan. C’è poi Veronica Fusaro che con Alice porta una delle performance più attese: la cantautrice ticinese (e quindi italofona) potrebbe riservare più di una sorpresa. E poi c’è la Danimarca con Søren Torpegaard Lund e Før Vi Går Hjem, tra le nazioni che gli scommettitori danno già in finale.

Al termine delle esibizioni, il voto combinato di televoto e giurie decreta i dieci Paesi che accedono alla finale di sabato 16 maggio. I risultati vengono annunciati in diretta al termine della serata.

Eurovision Song Contest 2026, dove vederlo

La seconda serata dell’Eurovision va in onda giovedì 14 maggio su Rai2 dalle 21.00, preceduta alle 20.15 dall'”Anteprima Eurovision”. La finalissima del 16 maggio viene trasmessa invece su Rai1 e l’evento è disponibile anche in streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio2 e RaiPlay Sound con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.