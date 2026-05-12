Scandalo Ex Principe Andrea, nuove rivelazioni: “Calci in testa al cane”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Ex Principe Andrea

Nuove ombre si addensano su Andrew Mountbatten-Windsor. L’ex Principe è al centro di scoppiettanti rivelazioni contenute nel volume del biografo reale Andrew Lownie, The Rise and Fall of the House of York, in uscita il 21 maggio.

Secondo quanto riportato, un aneddoto controverso si sarebbe verificato durante una battuta di caccia a Sandringham, davanti a diversi ospiti della famiglia reale, quando il fratello di Re Carlo aveva poco più di venti anni.

Un episodio che, alla luce di quanto emerso negli ultimi anni, aggiunge ulteriore imbarazzo alla monarchia britannica.

Quella volta che l’ex Principe Andrea aggredì il suo cane

Nel racconto, uno degli invitati si trovava accanto ad Andrea quando il suo Labrador avrebbe sottratto del cibo dalle mani dell’ospite, suscitando inizialmente una reazione divertita. La situazione, però, sarebbe rapidamente degenerata.

“Improvvisamente il cane balzò e strappò il rotolo di salsiccia dalle mani dell’ospite”, scrive Lownie, aggiungendo che subito dopo Andrew avrebbe reagito con un gesto violento nei confronti dell’animale. “Un calcio in testa al cane”, per la precisione.

A quel punto, stando alla ricostruzione, l’ospite avrebbe affrontato direttamente l’ex marito di Sarah Ferguson: “Questa è la cosa più disgustosa che tu abbia appena fatto al tuo bellissimo cane. Dovresti vergognarti“.

Parole che avrebbero provocato una risposta altrettanto dura: “Non sono affari tuoi e farò esattamente quello che voglio ai miei cani”, sarebbe stata la replica attribuita al figlio della Regina Elisabetta.

Una mossa che, sempre secondo il libro, avrebbe lasciato il cane “a piagnucolare a terra”, generando imbarazzo tra i presenti.

L’intervento del padre, il Principe Filippo

Il racconto si arricchisce di un ulteriore elemento che riguarda la reazione interna alla royal family. Sempre a detta di Andrew Lownie, alcuni membri del gruppo avrebbero espresso sostegno all’ospite che aveva criticato Andrew, segnalando un disagio condiviso rispetto all’accaduto.

Ancora più significativo sarebbe stato l’intervento del Principe Filippo, il padre dell’ex Duca di York scomparso nel 2021. Lownie riferisce che, in un momento successivo, il marito di The Queen si sarebbe avvicinato all’ospite per esprimere il proprio consenso: “Quello che hai detto oggi a mio figlio è assolutamente giusto. Sua Maestà ed io siamo pienamente d’accordo”.

L’episodio, inserito nel contesto più ampio della biografia, contribuisce a delineare un ritratto complesso e controverso di Andrea, già da tempo al centro di critiche e progressivamente allontanato dalla vita pubblica. Le nuove accuse rischiano ora di alimentare ulteriormente il dibattito attorno alla sua figura.

Negli ultimi giorni è inoltre emerso che Kate Middleton sarebbe stata tra le prime ad allontanare lo zio acquisito dalla propria cerchia ristretta e dagli eventi ufficiali: una scelta dettata dall’esigenza di proteggere la famiglia e, in particolare, il Principe George, futuro erede al trono.

Intanto Re Carlo è al lavoro per cambiare la linea di successione: il fratello è ancora all’ottava posizione ma entro un anno potrebbe perdere anche questo vantaggio reale dopo i titoli.

A rischiare pure le figlie Beatrice ed Eugenia, attualmente al nono e dodicesimo posto. Camilla e William starebbero facendo pressioni a Charles per far fuori anche le due Principesse, in modo da rimuovere totalmente tutta la famiglia York.