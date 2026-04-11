Una biografia svela la chiamata segreta (nella notte) fra William e Andrea: i motivi e cosa si sono detti.

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IPA William d'Inghilterra

La chiamata di William allo zio Andrea dopo l’arresto svela nuovi dettagli riguardo le tensioni e i rapporti all’interno della famiglia reale britannica. A rivelare questo dettaglio molto interessante è la nuova biografia sulla regina Elisabetta II, intitolata Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story e scritta da Robert Hardman.

La chiamata segreta di William a zio Andrea

Secondo quanto riportato nel libro di Hardman, William avrebbe telefonato in gran segreto ad Andrea nella notte stessa in cui il re Carlo III aveva annunciato la revoca dei titoli reali, nell’ottobre 2025, per “offrire le sue condoglianze”. Un gesto che aveva colpito profondamente l’ex duca di York, facendogli rivalutare il rapporto con il nipote che, sino a quel momento, non era stato affatto buono. Andrea sarebbe rimasto “molto toccato” dal fatto che William fosse stato “una delle poche persone a farsi vivo in quel momento così difficile”.

All’epoca la tensione nella Royal Family era alle stelle. Carlo aveva deciso di privare il fratello dei titoli dopo le rinnovate polemiche sui suoi legami con l’affarista pedofilo Jeffrey Epstein, alimentate dalla pubblicazione delle memorie di Virginia Giuffre e da nuovi documenti che gettavano ulteriore luce sulla loro relazione. Si trattava solo – come ben sappiamo – della punta dell’iceberg. Presto sarebbe arrivato l’arresto di Andrea con la scelta della polizia britannica di trattenerlo per undici ore con l’accusa di condotta scorretta nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche. Rilasciato in seguito, è attualmente sotto indagine.

I rapporti tesi tra William e Andrea: la storia di un rancore

Che William avesse alzato il telefono per chiamare lo zio non era affatto scontato, anzi. Il principe di Galles per molto tempo ha sostenuto la linea più dura nei confronti di Andrea all’interno della famiglia reale. Come ha raccontato il biografo reale Andrew Lownie a People: “William vuole fare pulizia prima di salire al trono. Vuole che questa storia si chiuda adesso”.

Ma c’è di più. Dietro la freddezza tra i due ci sarebbe anche una ragione personale: secondo quanto riportato da più fonti, Andrea non avrebbe accolto Kate Middleton con particolare calore quando William la presentò alla famiglia reale. “Non è stato gentile quando Kate è entrata nella famiglia. Pensava che non fosse abbastanza aristocratica”, ha spiegato Lownie. Un’ostilità che William non avrebbe mai dimenticato.

Il giornalista Richard Kay ha confermato questa versione su Mail Online: “William nutre da tempo un rancore nei confronti di Andrea per il modo in cui si è comportato quando ha presentato Kate alla famiglia reale, e ritiene che suo padre sia stato troppo indulgente con lui”, ha svelato.

Già in passato William aveva provato a mettere pressione sulla questione. In particolare dopo la celebre intervista di Andrea alla BBC nel 2019, in cui si difendeva (maldestramente) dalle accuse legate a Epstein, William aveva parlato con Carlo e con la regina Elisabetta chiedendo di prendere provvedimenti. Come svelato da Russell Myers nel libro William and Catherine: The Monarchy’s New Era: “La sua posizione era chiara: Andrea si era cacciato in quel pasticcio da solo, e doveva risolverselo lontano dalla famiglia”.

La telefonata di quella notte, dunque, non cancella anni di tensione, ma racconta l’umanità di William che, anche in momenti di tensione, riesce comunque a mostrare un lato tenero e una grande sensibilità.