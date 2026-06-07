Principe William e Beatrice, il bacio che fa mormorare il Regno Unito

Il gesto tra William e Beatrice ruba la scena alle nozze di Peter Phillips e Harriet Sperling, riaccendendo il dibattito sui rapporti nella royal family

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Tra gli sposi, gli invitati illustri e la pioggia che ha accompagnato parte della giornata, c’è stato un momento che più di ogni altro ha fatto parlare il Regno Unito. Al matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling, tutti gli occhi si sono posati sul Principe William e sulla cugina Beatrice, protagonisti di un saluto affettuoso immortalato dai fotografi.

Un bacio sulla guancia e un abbraccio sotto l’ombrello che hanno immediatamente acceso le interpretazioni degli osservatori reali, da mesi concentrati sulle voci di rapporti tesi tra il futuro Re e il ramo York della famiglia. Tanto che, per molti, quel gesto è diventato il vero protagonista dell’ultimo royal wedding.

Il bacio tra il Principe William e la cugina, la Principessa Beatrice

A catturare l’attenzione dei fotografi al matrimonio di Peter Phillips, nipote di Re Carlo, è stato soprattutto un momento avvenuto al termine della funzione religiosa. Le immagini mostrano William salutare la cugina Beatrice con un bacio sulla guancia, seguito da un caloroso abbraccio sotto un ombrello mentre la pioggia interrompeva momentaneamente i festeggiamenti.

Un gesto semplice, ma sufficiente per alimentare le interpretazioni della stampa britannica. Negli ultimi mesi, infatti, non sono mancate le indiscrezioni su un presunto raffreddamento dei rapporti tra il Principe del Galles e le figlie di Andrea e Sarah Ferguson.

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Secondo alcuni quel saluto rappresenterebbe una smentita delle voci di una frattura insanabile. Altri invitano invece alla prudenza. L’esperto di questioni reali Stefan Blatt, intervistato dalla stampa tedesca, ha sottolineato come il gesto sia certamente affettuoso, ma non necessariamente indicativo di una piena riconciliazione.

A suo giudizio, il fatto che William abbia salutato la cugina soltanto dopo la cerimonia potrebbe suggerire che alcuni rapporti restino ancora in fase di assestamento. Solo il tempo, dunque, saprà dirci come evolverà davvero la situazione.

Beatrice ed Eugenia di York di nuovo con la famiglia reale

Al di là delle interpretazioni sul rapporto con William, la presenza di Beatrice ed Eugenia è stata letta come un segnale importante. Le due sorelle non apparivano insieme ad altri membri della famiglia reale da diversi mesi e avevano saltato alcuni appuntamenti pubblici di rilievo.

Ma al matrimonio di Peter Philipps l’atmosfera è sembrata decisamente più distesa. Stando ai racconti dei presenti, Beatrice ed Eugenia avrebbero salutato con particolare calore pure Zara Tindall e gli altri parenti, partecipando ai festeggiamenti in un clima di serenità.

Beatrice, che ha sfoggiato un abito floreale firmato Emilia Wickstead completato da un cappello rosa, è apparsa sorridente per tutta la giornata accanto al marito Edoardo Mapelli Mozzi. Smentendo di fatto le voci di crisi coniugale che si sono rincorse nell’ultimo periodo.

William, dal canto suo, ha mantenuto il consueto profilo istituzionale, senza sottrarsi però ai momenti di convivialità familiare. Per ora nessuna voce sull’atteggiamento tenuto da Kate Middleton nei confronti delle cugine del marito. Pare che la Principessa del Galles sia stata una delle prime ad allontanare Andrea e la sua famiglia.

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Se il bacio tra William e Beatrice rappresenti davvero l’inizio di una nuova fase nei rapporti tra i Windsor resta ancora da capire. Di certo, le ultime immagini raccontano una famiglia che prova a lasciarsi alle spalle gli scandali degli ultimi anni e a ritrovare, almeno pubblicamente, un’immagine di unità.