Re Carlo preoccupato, Beatrice di York in crisi col marito dopo lo scandalo: “Vivono separati”

Re Carlo sarebbe molto preoccupato per il futuro di Beatrice di York: il suo matrimonio è in bilico e il marito l'avrebbe già abbandonata.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Edoardo Mapelli Mozzi e Beatrice di York

Continuano i problemi per la Royal Family dopo l’arresto di Andrea e lo scandalo Epstein. Nonostante i tentativi di Re Carlo di proteggere la monarchia, le sue nipoti (e cugine di William e Harry) starebbero vivendo un vero e proprio terremoto sentimentale. In particolare Beatrice di York sarebbe stata abbandonata dal marito che avrebbe deciso di lasciarla proprio a causa dei continui scandali che hanno colpito la sua famiglia.

Beatrice di York lasciata dal marito dopo lo scandalo

Secondo quanto riporta The Mirror, Edoardo Mapelli Mozzi, marito di Beatrice di York, avrebbe deciso di lasciare la moglie a causa della pressione mediatica subita nell’ultimo periodo e della paura che lo scandalo Epstein possa allargarsi sempre di più. Nelle mail inviate da Sarah Ferguson, madre di Beatrice di York, al finanziere pedofilo, si parlava infatti chiaramente di pranzi e incontri di Fergie e le figlie con Epstein.

Un criminale, accusato di traffico di minori e violenze, che Sarah Ferguson descriveva nei messaggi come un “amico fraterno”, arrivando a chiedergli in prestito del denaro per saldare alcuni debiti. Secondo alcune fonti, da diverso tempo Edoardo Mapelli Mozzi si sarebbe trasferito in Florida, a Miami, per sfuggire ai gossip sul suocero.

La coppia è sposata da ben sei anni e ha due figlie. Ufficialmente l’imprenditore si sarebbe recato a Palm Beach per seguire la costruzione di un hotel di lusso con la sua ditta Banda Property. Dopo l’arresto di Andrea, avvenuto il 19 febbraio 2026, Edoardo Mapelli Mozzi è tornato a Londra solamente in due occasioni.

Poco dopo il rilascio del suocero era stato avvistato mentre passeggiava, sorseggiando un caffè, mentre diverse settimane dopo era stato paparazzato ad una festa di compleanno in un ristorante insieme a Beatrice di York. L’addio fra i due potrebbe rappresentare un grande problema per Re Carlo che ormai da tempo sta tentando di arginare i danni causati dallo scandalo Epstein.

Se Andrea è stato allontanato, utilizzando la linea dura, Beatrice ed Eugenia di York sono ancora considerate membri attivi della famiglia reale. Un divorzio riaccenderebbe i riflettori sulla monarchi, mettendo nuovamente a rischio la sua stabilità.

I suoceri contro Beatrice di York

A spingere Edoardo Mapelli Mozzi ad allontanarsi dalla moglie sarebbero stati anche i genitori. I suoceri di Beatrice di York infatti sarebbero preoccupati per quanto accaduto e avrebbero scelto di tenersi a distanza da ciò che sta avvenendo per non venirne travolti.

“L’arresto di Andrea potrebbe danneggiare le prospettive aziendali e la reputazione della famiglia”, ha spiegato una fonte vicina ai genitori dell’imprenditore. A far arrabbiare i suoceri di Beatrice di York sarebbe stato l’atteggiamento della reale nei confronti del padre. Non ci sarebbero mai stati, infatti, una presa di posizione dura nè un allontanamento, e questo non sarebbe piaciuto.

Studente di politica all’Università di Edimburgo, Edoardo Mapelli Mozzi è diventato milionario in breve tempo grazie alla sua attività che tratta immobili di lusso. Una ricchezza raggiunta anche grazie alla posizione di sua moglie e ai legami di altissimo livello intessuti sfruttando il potere della Royal Family.