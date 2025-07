IPA Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi

Un viaggio segreto e una dedica d’amore romanticissima: così la Principessa Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio. A condividere uno scatto inedito della coppia è stato proprio Mapelli Mozzi, che ha scritto un messaggio toccante.

Edoardo Mapelli Mozzi, la dedica per Beatrice di York nel loro quinto anniversario di matrimonio

Cosa c’è di meglio di festeggiare l’anniversario in un posto da sogno, in un panorama da cartolina? Così la Principessa Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi hanno scelto di concedersi un viaggio top secret per trascorrere dei giorni pieni d’amore insieme. Su Instagram, Mapelli Mozzi ha condiviso la foto in cui la Principessa è struccata: “Buon quinto anniversario alla mia incredibile compagna, la moglie più bella e straordinaria. Apprezzo ogni momento che abbiamo trascorso insieme e sono profondamente grato per il nostro percorso. Brindiamo a innumerevoli altri anni pieni di risate e tanto amore”.

Ambedue, nella foto, sfoggiano un outfit assolutamente casual: in occasione del viaggio, in una spiaggia della Scozia, Beatrice si è mostrata senza trucco. La Scozia è uno dei luoghi del cuore di Beatrice, proprio come lo era della sua amata nonna, la Regina Elisabetta. “Penso che la nonna sia la più felice lì. Credo che ami davvero tanto le Highlands”. Come William e Kate, che hanno scelto questo posto magico per festeggiare l’anniversario, anche Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi hanno intrapreso questo viaggio intimo e top secret, di cui si conoscono pochi dettagli.

L’amore tra Beatrice ed Edoardo procede a gonfie vele nonostante le voci di tradimento

La storia d’amore tra la Principessa Beatrice ed Edoardo procede quindi a gonfie vele: negli ultimi mesi erano circolate voci su un presunto tradimento. La coppia infatti è stata descritta in “crisi”, proprio poco dopo essere diventati genitori per la seconda volta. Ma il viaggio top secret e le parole piene d’amore di Mapelli Mozzi smentirebbero la crisi nerissima, anzi: la coppia si è ufficialmente fidanzata nel 2019 in Italia, ed è convolata a nozze nel 2020. Avrebbero dovuto sposarsi il 29 maggio nella Cappella Reale di St James’s Palace, ma i festeggiamenti in grande stile sono stati annullati per la Pandemia di Covid-19.

Si sono detti “sì” il 17 luglio 2020, alla presenza della Regina Elisabetta Ii e del Principe Filippo, proprio nella Cappella Reale a Windsor. Mapelli Mozzi ha un figlio da una precedente relazione, ovvero Christopher Woolf: con Beatrice, ha avuto Sienna Elizabeth e Athena Elizabeth Rose. Il parto di Athena non è stato purtroppo facile, in quanto è nata prematuramente e la stessa Principessa aveva raccontato a Vogue le difficoltà.

“Athena è nata sana, poche settimane prima della data prevista del parto. Era così piccola che c’è voluto più di qualche settimana perché le lacrime di sollievo si asciugassero e perché la vita con la nostra bambina sana diventasse reale”, alla fine è andato tutto per il meglio e la piccola sta benissimo. Ora Beatrice ed Edoardo possono continuare a vivere la loro favola, senza crisi.