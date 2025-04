Kate Middleton ricompare dopo settimane in Scozia e fa arrossire William

Kate Middleton e William arrivano sull'isola di Mull, sorridenti e felici, con un look coordinato per celebrare i loro 14 anni di matrimonio

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton finalmente è ricomparsa in pubblico dopo oltre un mese di assenza. La Principessa del Galles è in visita sull’isola di Mull assieme a William e lo fa arrossire con uno speciale omaggio nel giorno del loro 14esimo anniversario di nozze.

Kate Middleton torna trionfalmente in pubblico

Kate Middleton è dunque tornata ufficialmente al lavoro, dopo oltre un mese di vacanza. L’ultima volta che l’abbiamo vista a un evento ufficiale risale allo scorso 17 marzo, in occasione di San Patrizio. La speranza di rivederla a Pasqua è sfumata, perché lei e William hanno scelto di trascorrere la giornata privatamente nella loro casa nel Norfolk, invece di raggiungere Re Carlo per la messa a Windsor.

Kate ha deciso di ricomparire accanto a William, dopo settimane di assenza, in una giornata molto speciale. Infatti, il 29 aprile festeggiano 14 anni di matrimonio.

William e Kate, luna di miele in Scozia

William e Kate hanno deciso di trascorrere questa giornata particolare in modo speciale. Sono infatti impegnati in un tour di due giorni sulle isole Ebridi, in Scozia. Si tratta di una visita ufficiale, anche se è quasi una sorta di seconda luna di miele, perché è proprio in Scozia, nelle aule dell’Università di St. Andrews che è nato il loro amore.

Non a casa, il Principe e la Principessa soggiornano in un cottage isolato, dotato di un piccolo angolo cottura, dove probabilmente stasera è preparata per loro una cenetta romantica.

William e Kate, noti nella regione come il Duca e la Duchessa di Rothesay, sono arrivati ​​a Tobermory per iniziare la loro visita, a partire dal porto di pescatori del XVIII secolo con le sue case dai colori vivaci. Ad attenderli c’era una folla di circa 300 persone, tra locali e turisti, che li acclamavano.

Fonte: Getty Images

La coppia è arrivata sull’isola in elicottero con circa 15 minuti di ritardo. Senza perdere ulteriore tempo, Will e Kate hanno visitato Aros Hall, un centro della comunità locale nel cuore della città, che è in fase di ristrutturazione grazie alla collaborazione con la Royal Foundation. Poi si sono diretti verso il mercato artigianale e infine in una sala giochi dove hanno ricevuto un omaggio floreale per celebrare il loro anniversario di nozze.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton e William, look coordinati

Il Principe e la Principessa sono apparsi subito sorridenti e rilassati. D’altro canto, hanno trascorso parecchi giorni in vacanza, tra le Alpi francesi e poi nel Norfolk.

Lady Middleton si è presentata con un blazer scozzese, firmato Holland Cooper, a doppio petto con bottoni dorati, che costa 549 sterline. Sotto indossava una camicia casual celeste, abbinata a jeans skinny marroni che la facevano apparire ancora più magra, e scarponcini da trekking.

Fonte: Getty Images

Per celebrare il loro forte lega, William ha scelto di sfoggiare un look coordinato alla moglie. Quindi anche per lui blazer, camicia azzurra e pantaloni blu.

Kate Middleton, l’omaggio a William

Kate ha voluto rendere omaggio a suo marito con un dettaglio molto speciale. Infatti, portava al polso l’orologio di Cartier Ballon Bleu in acciaio inossidabile da 6.000 sterline (oltre 7mila euro), che si ritiene sia stato un regalo di William per il loro terzo anniversario di matrimonio nel 2014.

Fonte: Getty Images

Un omaggio che pare abbia fatto arrossire il Principe del Galles, a giudicare dalle sue guance rosse. Anche se potrebbe trattarsi sole dell’aria di mare. In ogni caso, Will e Kate si sono mostrati come sempre in perfetta sintonia tra loro, bastano pochi sguardi e qualche cenno per comprendersi perfettamente.