Kate Middleton, 14 anni di matrimonio: la questione che pesa su tutto e il regalo di William

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton e William festeggiano oggi 29 aprile il loro 14esimo anniversario di matrimonio e ci si aspetta che il Principe del Galles faccia un regalo spettacolare a sua moglie. Anche perché il loro legame si è rafforzato dopo la diagnosi di cancro. Non è stato facile per loro e c’è una cosa che pesa più di tutte sulla loro unione.

Kate Middleton e William, primo anniversario dopo la diagnosi di cancro

Era il 29 aprile 2011 quando Kate Middleton e William convolarono a nozze. Il loro Royal Wedding è stato il più maestoso del nuovo millennio, una vera e propria favola, coronata dal bacio scambiato sul balcone di Buckingham Palace.

Dopo 14 anni di vita passata insieme, tre figli e una pesante diagnosi di cancro, William e Kate sono più uniti che mai. Dopo l’esperienza di Carlo e Diana, in pochi avrebbero scommesso sulla tenuta della coppia che invece ha stupito tutti perché ha dimostrato non solo di fondarsi su un sentimento profondo, ma anche di saper affrontare grandi avversità e pesanti stress.

In effetti, questo è il primo anniversario che William e Kate festeggiano dopo la diagnosi di cancro che la Principessa del Galles ha ricevuto lo scorso anno. Nel 2024 la coppia si era chiusa nel più stretto riserbo il giorno del suo anniversario di nozze. Kate era nel pieno delle cure contro il tumore e William doveva badare ai tre figli e sostituire il padre Carlo, anche lui colpito dal cancro.

Come hanno fatto William e Kate a sopportare tutto questo? L’ex corrispondente reale della BBC, Jennie Bond, ha provato a rispondere a questa domanda: “Il loro primo anniversario dopo la remissione ufficiale di Catherine deve essere un po’ speciale. Ogni traguardo li porta un po’ più lontano dal giorno terribile in cui le fu diagnosticato il cancro. Dopo la morte di sua madre, William disse di sapere che quella morte lo avrebbe rafforzato o distrutto e si rifiutò di lasciarsi distruggere”.

E ha proseguito: “Penso che entrambi abbiano adottato un atteggiamento simile nell’affrontare l’anno brutale che hanno appena vissuto. Il loro matrimonio è, credo, ancora più forte di prima, ed era già un successo strepitoso. Credo che si piacciano. Molto. E questo è tutt’altra cosa rispetto all’amarsi, sebbene ci sia anche l’amore tra loro”.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, la cosa che pesa di più sul loro matrimonio

Ma non è solo il tumore ad aver rafforzato l’unione tra William e Kate. C’è un aspetto che è imprescindibile nel loro matrimonio, ossia la consapevolezza che un giorno saranno Re e Regina.

“Insieme stanno affrontando la sfida di diventare Re e Regina, forse anche prima del previsto, dato il cancro del Re. Questo deve pesare molto su di loro, ma insieme sono forti“, ha spiegato la Bond.

La loro forza deriva dal fatto che hanno saputo costruire un rapporto paritario dove William è un padre presente e attento, molto più di quanto Carlo sia stato nei suoi confronti e “non credo che Catherine gli permetterebbe di fare di meno”, ha sottolineato l’esperta.

Kate Middleton e William, luna di miele in Scozia

Per festeggiare il loro anniversario, William e Kate si sono concessi una sorta di viaggio di nozze, anche se in realtà si tratta di una visita ufficiale, in Scozia, la terra dove è nato il loro amore. I Principi del Galles sono impegnati in un tour di due giorni, senza figli, sull’isola di Mull. Si tratta del ritorno in pubblico di Lady Middleton dallo scorso 17 marzo.

Kate Middleton, il regalo speciale di William

Per il loro 14esimo anniversario di matrimonio, ci si aspetta che William faccia un regalo speciale a Kate, anche in considerazione dell’anno appena trascorso.

La Bond spiega: “Tradizionalmente l’avorio era il regalo per il 14° anniversario di matrimonio, ma ovviamente al giorno d’oggi è illegale”. Così, è stato sostituito dall’oro. Spesso si scelgono gioielli a forma di elefante, figura associata all’avorio.

Quindi Kate potrebbe ricevere “una collana in oro o degli orecchini a forma di elefante“.