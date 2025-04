Kate Middleton e William, il Palazzo rivela i piani del loro anniversario di nozze

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton e William festeggiano 14 anni di matrimonio il prossimo 29 aprile e Kensington Palace ha svelato i piani del loro anniversario di nozze, subito dopo che la coppia ha dato forfait a Re Carlo il giorno di Pasqua.

Kate Middleton e William, anniversario in viaggio di lavoro

Dopo essersi presi una lunga vacanza primaverile, durante la quale hanno disertato anche la Pasqua con Re Carlo, Camilla e la Famiglia Reale, William e Kate Middleton hanno deciso di “sacrificare” il loro anniversario di nozze, trascorrendo il prossimo 29 aprile in Scozia, impegnati in una visita ufficiale. In realtà, si tratta di un finto sacrificio, perché la coppia torna nei luoghi in cui di fatto è nato il loro amore. Infatti, William e Kate si sono incontrati all’università di St. Andrews in Scozia. Dunque, potremmo dire che ha unito l’utile al dilettevole.

Kensington Palace ha reso noto il programma di viaggio di William e Kate. I Principi del Galles si recheranno su un’isola al largo della costa nord-occidentale della Scozia per una visita di due giorni a partire dal 29 aprile, la stessa data delle loro nozze, celebrate il 29 aprile 2011 in mondo visione.

Kate Middleton, il programma di viaggio in Scozia con William

Quindi, come Carlo e Camilla hanno celebrato i loro 20 anni di matrimonio in visita di Stato in Italia, trasformando il tour in una sorta di luna di miele, così William e Kate trascorreranno due giorni lontano da casa, in Scozia, dove avranno modo di festeggiare romanticamente i 14 anni di vita vissuti insieme, anche se impegnati in un viaggio ufficiale.

Il programma del tour prevede che il 29 aprile la coppia sbarchi sull’isola di Mull dove trascorreranno la prima parte della giornata nella cittadini di Tobermory. Scopo della visita è incontrare le comunità locali.

La coppia visiterà il municipio locale, centro nevralgico della comunità, e visiterà anche il mercato dei produttori locali, dove assaggerà i prodotti tipici e incontrerà alcuni artigiani. Coglieranno inoltre l’occasione per lanciare una partnership tra la loro Royal Foundation e l’area locale per sostenere due spazi comunitari a Mull.

Nella parte occidentale dell’isola, Will e Kate visiteranno un croft (una piccola fattoria) locale per scoprire di più sull’agricoltura sostenibile che vi si pratica e sull’ospitalità locale.

Il secondo giorno, il 30 aprile, i Principi si incontreranno con i Countryside Rangers del Mull and Iona Ranger Service e poi con un gruppo di ragazzi dove svolgeranno delle attività all’aria aperta.

Kate Middleton, il ritorno all’attività pubblica

Questa in Scozia è la prima visita programmata, finora annunciata, per la coppia dopo le vacanze di Pasqua. Kate non torna in pubblico dal giorno di San Patrizio, ossia dal 17 marzo. In questo periodo, ha condiviso solo un video su Instagram dove si mostra con un gruppo di scout per celebrare l’importanza di vivere a contatto con la natura.

In Scozia William e Kate sono noti anche coi loro titoli di Duca e Duchessa di Rothesay.