Kate Middleton e William, il nuovo annuncio del Palazzo

Per William e Kate Middleton è il primo del 2026: il nuovo entusiasmante annuncio di Kensington Palace e il libro bomba sulla coppia

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William si mostrano nuovamente insieme per un impegno pubblico di grande importanza. A darne l‘annuncio ufficiale è stato Kensington Palace. Ma non è l’unica novità che riguarda il Principe e la Principessa del Galles. Infatti, il 26 febbraio uscirà in Gran Bretagna il primo libro che parla congiuntamente di entrambi. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, l’annuncio del Palazzo

Dopo aver ammirato William e Kate visitare assieme il Charing Cross Hospital di Londra e dopo aver appreso che Lady Middleton ospiterà al castello di Windsor la squadra femminile inglese di rugby il prossimo 15 gennaio, Kensington Palace ha dato un altro entusiasmante annuncio.

Il 20 gennaio William e Kate saranno impegnato nel loro primo tour del 2026. Infatti, la coppia si recherà in visita a Stirling e Falkirk, in Scozia. Dunque, si tratta del loro secondo impegno congiunto dell’anno.

Scopo del breve viaggio, come ha spiegato il Palazzo, è di esaltare e far conoscere le tradizioni uniche della Scozia. Nel Paese William e Kate sono noti come Duca e Duchessa di Rothesay e Lord e Lady delle Isole. Durante il loro soggiorno la coppia potrà ammirare come le tradizioni continuino a mantenere unite le comunità locali e a ispirare le nuove generazioni.

Kate Middleton e William in Scozia: il programma della visita e il legame con l’Italia

Il viaggio del Principe e della Principessa del Galles ha un insospettabile legame con l’Italia. La prima tappa della visita sarà infatti la National Curling Academy di Stirling, dove incontreranno la squadra britannica e la squadra paralimpica britannica di curling, in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina.

Non è un caso, perché si ritiene che le origini del curling risalgono alla Scozia del XVI secolo ed è ancor oggi uno degli sport più popolari.

Ma William e Kate non si limiteranno a scambiare qualche battuta con gli atleti. Per l’augusta coppia è prevista una sfida sportiva: si cimenteranno l’uno contro l’altra nella disciplina invernale. D’altro canto, è noto che i due adorino le attività fisiche e soprattutto sono molto competitivi.

La coppia si recherà poi a Radical Weavers, uno studio di tessitura a mano a Stirling. La visita sarà un momento emozionante soprattutto per la Principessa, che da tempo è un’appassionata sostenitrice dell’industria tessile del Regno Unito e le cui radici risalgono addirittura a quando la famiglia paterna gestiva l’azienda produttrice di lana William Lupton & Co. con sede a Leeds.

Kate Middleton e William, il primo libro di coppia

Oltre al tour in Scozia, c’è un’altra novità che riguarda i futuri Sovrani. Infatti, il prossimo 26 febbraio uscirà in Gran Bretagna, William & Catherine: The Intimate Inside Story, il primo libro che parla di William e Kate insieme. Fino ad ora sono stati pubblicati volumi dedicati o al Principe o alla Principessa.

In questo caso, invece, si parlerà della loro storia e soprattutto delle loro sfide per modernizzare la Monarchia, ma anche del cancro di Kate, della Megxit e della morte di Elisabetta II. L’autore del testo è Russell Myers.