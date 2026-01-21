Kate Middleton, senza pietà con William. Ma il cappotto in tartan è una meraviglia

Kate Middleton straccia William senza pietà a una gara di curling, battendolo malgrado la gonna. E il suo look in tartan è stupendo

Getty Images Kate Middleton

Il primo tour dell’anno di Kate Middleton e William è stato un successo. La coppia si è recata in Scozia dove la Principessa del Galles non poteva che indossare un magnifico cappotto in tartan che nei colori e nel taglio non è per nulla scontato. Ma soprattutto non ha avuto pietà del marito che ha stracciato in una gara di curling.

Kate Middleton, il cappotto in tartan celeste di Chris Kerr

Kate Middleton non ha tradito le aspettative e in Scozia si è presentata indossando qualcosa in tartan. Anche se era altamente probabile una scelta di questo tipo per rendere omaggio al paese ospitante, la Principessa ha optato per un capospalla molto originale. L’effetto è sensazionale e il look è promosso con lode.

Kate è una grande estimatrice del tartan, la tipica stoffa scozzese. Non manca mai di indossarlo in inverno, specialmente nel mese di dicembre. Ad esempio durante l’ultima edizione del concerto di Natale all’Abbazia di Westminster ha sfoggiato una gonna in tartan impreziosita con perline, di Miu Miu.

Per il tour in Scozia ha scelto invece un cappotto in tartan azzurro, creato su misura per lei da Chris Kerr. Il modello a doppiopetto con bottoni neri presenta spalle strutturate, tasche laterali, arricciatura posteriore in vita ed è lungo fino alle caviglia.

Getty Images

Lady Middleton lo ha abbinato a un maglione a collo alto e a una gonna lunga e ampia scura. Per slanciare la figura e contemporaneamente proteggersi dal freddo, ha indossato i suoi stivali alti in suede nero.

“Il cappotto tartan funziona perché bilancia il motivo tradizionale con una sartoria pulita e moderna, dimostrando che i classici quadri sono senza tempo quando la silhouette è precisa e lo stile è sobrio”, ha commentato la stilista britannica Angela Kyte.

Con questo omaggio la Principessa ha reso un duplice omaggio alla Scozia. Infatti, non solo ha scelto il tartan, ma anche l’azzurro rimanda al blu che è uno dei colori simbolo del paese, insieme al bianco.

Kate Middleton, William delude

Invece, William ha optato per un semplice spezzato giacca e pantaloni blu di tonalità diverse. Sotto il blazer portava un maglione marrone e una camicia celeste.

Ancora una volta il Principe ha deluso, perché non ha indossato il kilt. In realtà, nessuno si aspettava che lo facesse. Infatti, non l’ha mai portato in pubblico, anche se ha promesso che prima o poi lo farà. Ma non è stata questa l’occasione.

A dir la verità, la delusione più cocente, riguardante Will, non riguarda tanto il look, ma la sfida con sua moglie al curling.

Kate Middleton straccia William

Come è noto, William e Kate sono una coppia altamente competitiva. E non si tirano mai indietro quando devono sfidarsi in qualche sport. In Scozia hanno avuto l’occasione di confrontarsi col curling presso la National Curling Academy di Stirling.

Getty Images

William sembrava più a suo agio sulla pista da ghiaccio. Ma quando Kate è scesa in campo ha subito segnato e con la sua squadra si è assicurata la vittoria.

Non solo, Lady Middleton ha battuto il marito senza pietà, ma lo ha fatto in una condizione di svantaggio, visto che indossava una gonna lunga che rischiava di farla inciampare.