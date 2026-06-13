Kate Middleton al Trooping The Colour, glaciale come il suo abito. Il sorriso del 2025 è un lontano ricordo

L'arrivo di Kate Middleton al Trooping The Colour era di certo il più atteso, ma l'arrivo non è stato quello che ci aspettavamo. La Principessa più cupa che mai

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Getty Images Kate Middleton al Trooping The Colour

L’atmosfera attorno a Buckingham Palace, in questo caldo sabato 13 giugno, ha di certo il gusto di un evento grandioso che leggiamo tra le righe di un protocollo d’acciaio. Il Trooping The Colour 2026, la solenne parata che celebra il compleanno ufficiale di Re Carlo III, ha richiamato lungo il Mall migliaia di sudditi e appassionati. Eppure, l’attenzione del mondo si è mossa rapidamente dai 1.400 soldati in alta uniforme verso l’unica, magnetica figura della futura Regina: la Principessa del Galles Kate Middleton.

Il suo arrivo in auto accanto ai figli George, Charlotte e Louis ha immediatamente dettato la linea dell’intera giornata. Ma a colpire di più non è stata solo la precisione impeccabile del quadro familiare, quella ce l’aspettavamo. È stato il clima. Per chi ha ancora negli occhi le immagini dello scorso anno, il verdetto appare più netto che mai. La radiosa e ritrovata serenità che aveva caratterizzato il suo sorriso nel 2025 sembra oggi un lontano ricordo, sostituita da una postura ieratica, quasi impenetrabile. Il viso sembra distendersi solo durante la tradizionale sfilata in carrozza insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis, ma il calore di un anno fa resta comunque lontanissimo

Il look di Kate, un’eleganza scultorea dalle sfumature fredde

La scelta stilistica di Kate Middleton per l’edizione 2026 non fa che confermare la sua attenzione per il mezzo visivo (“I must be seen to be believed“, per citare il celebre mantra della Regina Elisabetta II), ma la declina in una chiave decisamente algida. La Principessa ha indossato un cappotto d’abito firmato Catherine Walker, una delle sue maison di riferimento. Il colore scelto è un azzurro pastello chiarissimo, quasi argenteo, definito dai tabloid britannici come baby blue, arricchito da rigorosi profili bianchi a contrasto che ne sottolineano il taglio scultoreo.

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A completare l’outfit, un imponente cappello a tesa larga coordinato e un paio di orecchini di perle a grappolo di Cassandra Goad, già visti in altre occasioni formali. Un’eleganza sublime, indiscutibile, studiata per resistere alle alte temperature della Capitale e alla pressione dei teleobiettivi, ma che stavolta di caloroso aveva ben poco. Ogni piega del vestito risponde a una geometria perfetta; ogni movimento appare studiato, quasi a voler erigere una barriera protettiva contro l’esterno.

Il contrasto con il passato e il peso del ruolo

Una visione magnifica, quella della Principessa che a maggio abbiamo avuto il piacere di ospitare a Reggio Emilia, ma è guardando oltre la Manica e l’Atlantico che si percepisce la reale accoglienza dell’evento. Sembra infatti che la solarità comunicativa mostrata da Kate nei mesi successivi al pieno ritorno alla vita pubblica sia stata parzialmente sostituita da una regale distanza. Se il 2025 era stato l’anno della vicinanza e dei sorrisi spontanei di sollievo, il 2026 si apre sotto il segno di una solennità impeccabile ma distante.

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Sul balcone di Buckingham Palace, accanto a un Re Carlo visibilmente affaticato ma orgoglioso e a un Principe William in uniforme da parata, Kate mantiene comunque una compostezza assoluta. Il Trooping the colour 2026 ha quasi tracciato un ritratto regale che ci mostra una futura Regina consapevole della propria centralità dinastica, ma forse gravata dal peso di un’istituzione che non ammette passi falsi. La Principessa del Galles c’era, visibile a tutti, perfetta nella sua armatura pastello, ma il calore della vecchia Kate, oggi, è rimasto un passo indietro.