Antonio Caprarica a “Ballando con le Stelle”, chi è la moglie (che si oppone)

Nuova avventura per Antonio Caprarica. Dopo tanti anni di servizi, interviste e collegamenti, il noto giornalista è pronto a mettersi in gioco sulla pista di Ballando con le Stelle. Il cronista è nel cast della nuova edizione del dancing show di Milly Carlucci, che annovera tra i partecipanti anche Simona Ventura, Paola Perego, Ricky Tognazzi. Caprarica è entusiasta a riguardo, al contrario della moglie Iolanta Miroshnikova, che non è favorevole a questa esperienza televisiva.

“Ballando con le Stelle”, perché la moglie di Caprica è contraria

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Antonio Caprarica ha rivelato: “Mia moglie all’inizio era fortemente contraria, ha paura che io mi possa fare male… Appartengo a una generazione cresciuta con il sogno del valzer di Alain Delon e Claudia Cardinale nel Gattopardo. La mia ambizione è quella di trascinare mia moglie in un valzer come quello”. Il giornalista ha dunque spiegato i motivi che l’hanno spinto ad accettare la proposta di Milly Carlucci.

Fonte: IPA

In primis “è che ho 72 anni, sono entrato nell’ottavo decennio della mia vita e comincio a essere un po’ preoccupato da una fisicità di cui non mi sono tanto curato. Questa è anche una sfida con me stesso per cercare di rimettermi in forma”. E poi perché “non sono mai stato un grande ballerino, è un modo per dimostrare che dopo tutto non sono da buttare via”. Caprarica ha precisato che percepirà un cachet per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2023 (un’edizione con molte novità) ma “non si parla di cifre fantastiche, di quelle per cui vai ai Caraibi per sei mesi senza far niente”.

Iolanta Miroshnikova: chi è la moglie di Antonio Caprarica

Antonio Caprarica è sposato da tanti anni con la pianista russa. ma di origini greche, Iolanta Miroshnikova. Il primo incontro tra i due è avvenuto in Russia, all’ambasciata italiana di Mosca. “Quella sera mi sono innamorato all’istante, ma non è stato un colpo di fulmine ricambiato immediatamente, ho dovuto faticare”, ha ammesso il giornalista.

La coppia vive a Lugano, come confessato qualche tempo fa: “Questa città è uno dei luoghi che frequentiamo, alternandolo a Londra e, in estate, al mare di Puglia, dove sono di casa essendo nato a Lecce. Lugano è un posto meraviglioso dove appartarsi per scrivere, per riflettere, per riposare e ha il vantaggio di essere vicino all’Italia, dove mi reco ancora spesso per svolgere la mia attività giornalistica”.

Anche se i coniugi Caprarica viaggiano ancora molto: “Per noi la vita è il viaggio, e sappiamo bene che la nostra casa vera, forse, è l’aeroporto”, ha ammesso il giornalista su Swiss Info. Quando è scomparso il Principe Filippo, Caprarica ha svelato un simpatico aneddoto sul marito della Regina Elisabetta e su sua moglie Iolanta.

“Era un uomo di grande cultura e di infiniti argomenti, più di quanto ne avesse la Regina”, ha detto il giornalista in un’intervista su Fanpage.it. Caprarica ha poi ricordato il primo incontro con il Principe Filippo, in occasione della cena che si tenne a Buckingham Palace in onore dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: “Ci fu una lunghissima chiacchierata dopo la cena. Quando scoprì che mia moglie era come lui di origini greche, attaccò un bottone che non finiva più. Io ero un po’ geloso conoscendo la sua fama di rubacuori e quando vidi che la conversazione si trascinava un po’ troppo a lungo, cominciammo una lunga chiacchierata piacevolissima”.