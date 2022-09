Aurora Ramazzotti incinta, mostra per la prima volta il pancino

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti: le prime foto del pancino

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la gravidanza di Aurora Ramazzotti è ormai cosa certa. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta vivendo questo periodo di piena spensieratezza circondata dall’affetto dei famigliari e del compagno Goffredo Cerza. E, per la prima volta, mostra pubblicamente sui social il pancino, attraverso alcune Instagram stories condivise dalla conduttrice svizzera, che ironicamente esclama: “Se non ti conoscessi direi che sei incinta”.

Aurora Ramazzotti, sui social le prime immagini del pancino

La famiglia di Aurora Ramazzotti è pronta ad allargarsi e a vivere un periodo davvero speciale: la giovane influencer è incinta. Al fianco del compagno Goffredo Cerza è pronta a costruire una famiglia e, dopo i rumors e le indiscrezioni delle ultime settimane, la coppia ora non vuole più nascondersi. E lo dimostrano le Instagram stories condivise da mamma Michelle Hunziker, che ha filmato l’arrivo della giovane coppia presso il suo appartamento milanese, per passare qualche ora assieme a lei.

Accolti all’uscio dai cagnolini di Michelle, Aurora e Goffredo hanno ricevuto il caloroso benvenuto della conduttrice che ha prontamente filmato la figlia in tutta la sua bellezza. Tubino grigio attillato, giacca e stivali neri, la giovane influencer sfoggia un outfit elegantissimo e, soprattutto, mostra per la prima volta in pubblico il pancino. Le prime accentuate rotondità traspaiono dietro il vestito, come si vede dalle Instagram stories di mamma Michelle.

“Ma sei bellissima amore, hai una luce splendente particolare, se non ti conoscessi direi che sei incinta” esclama la Hunziker in tutta la sua ironia. La conduttrice svizzera è al settimo cielo per la gravidanza della figlia e si appresta a diventare nonna per la prima volta. Al suo fianco un nonno d’eccezione, Eros Ramazzotti: il lieto evento di Aurora prossimo a concretizzarsi ha ulteriormente unito la loro famiglia.

Aurora Ramazzotti incinta: dai primi rumors alla conferma social

Il gossip di fine agosto sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti ha monopolizzato l’attenzione dei media. A lanciare lo scoop è stato Chi, settimanale che, già qualche settimana prima, aveva pizzicato la ragazza insieme a mamma Michelle Hunziker in una farmacia ad acquistare un test di gravidanza. I giorni successivi alla fuga di notizie, la giovane influencer ha cercato di mantenere il riserbo più assoluto comparendo sempre meno sui propri profili social.

Sino a un video condiviso su Instagram, che ha rotto il silenzio sulla gravidanza: “Sto cercando di calibrare anche alla luce di quello che mi sta succedendo”. La Ramazzotti ha anche confessato di non riuscire in questo momento a non esprimersi al meglio sui social. Le sue eccellenti doti comunicative sono al momento sopraffatte dall’emozione e dall’incredulità per un evento così importante: “Sento un po’ un blocco comunicativo, come se qualsiasi cosa io possa dire sia superflua. A chi mi segue voglio dire che sto calibrando e tornerò. So che c’è qualcuno curioso, e lo capisco, fatemi capì e poi ci risentiamo“.

I chiacchiericci del gossip, i primi indizi social e, adesso, le prime immagini del pancino: Aurora Ramazzotti sta vivendo un periodo significativo in attesa del lieto evento che colorerà la sua vita di gioia e sorrisi. Al fianco, come sempre, del suo compagno di vita Goffredo Cerza.