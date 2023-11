Fonte: IPA Aurora Ramazzotti, vita da mamma: le foto della polemica

Aurora Ramazzotti è diventata da pochi mesi mamma del piccolo Cesare Augusto Cerza, avuto dal compagno Goffredo Cerza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta scoprendo, così, tutte le gioie e i cambiamenti dovuti al suo status di mamma. Spesso, Aurora Ramazzotti racconta la sua nuova vita con dei post e delle stories condivisi sul suo account Instagram ufficiale. Anche di recente, la figlia d’arte ha condiviso un post che ha come argomento proprio il piccolo di casa e il suo modo di concepire la maternità.

Aurora Ramazzotti, infatti, ha parlato di alcuni insegnamenti che vorrebbe trasmettere a suo figlio, in relazione alla battaglia contro la violenza sulle donne.

Aurora Ramazzotti: i timori per la crescita di Cesare

Aurora Ramazzotti è una mamma fiera del suo piccolo Cesare Augusto Cerza, che è la gioia di nonna Michelle Hunziker e di nonno Eros Ramazzotti. La figlia del famoso cantante italiano ha recentemente dichiarato che il piccolino non sarà a lungo figlio unico, visto che lei avrebbe il desiderio, in futuro, di vivere una nuova gravidanza. Al figlio, Aurora Ramazzotti ha anche dedicato un tatuaggio, con una dolce dedica.

Di recente, Cesare Cerza è stato protagonista anche di un post della cantante, che ha scritto un lungo contenuto sul suo account Instagram ufficiale, dedicandolo al figlio e alla giornata contro la violenza sulle donne. Aurora Ramazzotti, infatti, ha deciso di riassumere il suo pensiero riguardo quest’importante ricorrenza, parlando di come vorrà crescere il suo piccolino: “Arriverà il momento in cui Cesare mi chiederà perché esiste un giorno contro la violenza sulle donne? Lo spero così tanto, perché se avrò fatto un buon lavoro storcerà il naso davanti a qualsiasi forma di violenza, sia psicologica che fisica e dichiarerà il suo disagio quando ne sarà testimone. Per lui, spero, non ci sarà distinzione ma forse si domanderà perché proprio le donne?”.

Davanti ai possibili futuri dubbi di Cesare Cerza sulla violenza contro le donne, Aurora Ramazzotti si è chiesta come dovrà spiegare a suo figlio tutto questo, dichiarando di essere terrorizzata da questa responsabilità: “E io dovrò essere brava a spiegarglielo. Tutto questo mi terrorizza. Non ho idea di cosa provi un maschio a sentirsi parte di qualcosa di così orribile, perché lo so (e lo sappiamo) che non si tratta di tutti. Ma penso che tutti invece siano colpiti dalla violenza di genere, anche gli uomini stessi soffrono gli stereotipi con cui si confrontano”.

Aurora Ramazzotti: una “rivoluzione”

Aurora Ramazzotti ha postato il suo personale commento sulla giornata contro la violenza sulle donne. La figlia del cantante famoso ha spiegato a tutti come vorrebbe crescere il suo piccolo Cesare Cerza, per scongiurare degli atteggiamenti sbagliati da parte sua. L’artista proverà a insegnarli l’importanza dell’ascolto e del rispetto: “Allontanandosi da un comportamento dichiarandolo sbagliato sia che ne sia vittima o artefice, ad esempio, o riconoscere quando c’è un disequilibrio”.

Aurora Ramazzotti ha chiuso il suo lungo messaggio, sperando che si possa cambiare tutti, creando delle piccole rivoluzioni quotidiane: “E visto che una rivoluzione non so proprio come farla, inizierò da Cesarino. Auguratemi buona fortuna”.