Aurora Ramazzotti, la dedica per Goffredo su Instagram (e la replica da favola)

Ci sono storie d’amore fugaci, e storie d’amore che, invece, resistono a tutto. Soprattutto, ci sono storie d’amore dove non c’è il minimo dubbio, e dove non esistono ombre o fantasmi. Come quella di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, da poco diventati genitori del piccolo Cesare. Quella di Aurora verso Goffredo è una dedica sentita, sincera, da sogno, proprio come molte di noi hanno sognato di ricevere, leggendole nei libri. Ma questa è la vita vera e, al netto di tutto, quando si trova la persona giusta, c’è una consapevolezza che trascende ogni altro sentimento.

Aurora Ramazzotti, la dedica per Goffredo Cerza su Instagram

Cinque anni sono molti, o molto pochi, a seconda di come la si voglia vedere. Eppure, quella tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è la classica favola d’amore: prova ne è anche come mostrano e raccontano i propri sentimenti sui social, uno spaccato importante della loro vita. Proprio su Instagram, la Ramazzotti ha scelto di dedicare delle parole uniche a Goffredo.

“Vederlo diventare papà è stata un’emozione immensa e continua ad esserlo ogni giorno. Non c’è niente di più magico di riscoprirsi a vicenda in questa nuova veste. Non potevo desiderare di meglio. Qualcuno mi ha chiesto come facevo a sapere che fosse la persona giusta, la verità è che l’amore giusto non ha bisogno di porsi alcuna domanda. L’amore giusto è, e basta. Non vedo l’ora di vivere il futuro insieme”.

La replica di Goffredo Cerza

D’altro canto, Goffredo Cerza è estremamente riservato: anche lui ha un profilo social, ma è maggiormente dedicato al suo lavoro. Non mancano condivisioni relative ad Aurora o al piccolo Cesare Augusto, ma non è avvezzo alle condivisioni estremamente private sui social. Stavolta, però, non si è trattenuto, e ha voluto commentare il post di Aurora. “Ti (vi) amo ❣️”. A dimostrazione che non c’è bisogno di grandi monologhi o di dichiarazioni imponenti per dimostrare il proprio affetto a qualcuno.

La storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Niente nozze, almeno per il momento, ma non significa che non ci saranno. “Il matrimonio non è la mia priorità. Direi una stupidaggine se dicessi che sogno l’abito bianco… Mi cringia anche un po’”, ha svelato la Ramazzotti durante un’intervista concessa a Vanity Fair.

La coppia, dunque, ha scelto di prendersi il loro tempo per viversi. Del resto, da poco sono diventati genitori, e Cesare riempie le loro giornate con amore. La loro storia si sta avvicinando al traguardo dei sei anni: si sono conosciuti a dicembre del 2016, un incontro fortuito, dovuto a Sara Daniele, amica storica della Ramazzotti.

Da allora, Aurora e Goffredo non si sono più lasciati. Giorno dopo giorno, hanno costruito questo legame indissolubile e incredibile che dura tutt’oggi, e che ovviamente si rafforza ancor di più con il tempo. Del resto, il loro amore ha già resistito alla prova della distanza: inizialmente, abitavano distanti, tra Londra e Milano. Poi, la decisione di vivere insieme. E ora che sono genitori, il futuro è tutto da scrivere insieme a Cesare. L’unica costante? L’amore. Che sembra solo aumentare (a dismisura).