Aurora Ramazzotti mamma, la prima foto di Cesare su Instagram

Aurora Ramazzotti è finalmente mamma. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha dato alla luce il piccolo Cesare nella mattinata del 30 marzo, circondata dall’amore della famiglia e del suo compagno Goffredo Cerza. I due hanno voluto dare l’annuncio insieme e mostrare una tenera foto della manina del nuovo arrivato stretta tra le loro. Chiaramente, non è mancato l’intervento immediato della neo-nonna Michelle Hunziker, che ha già classificato questo come uno dei più bei giorni della sua vita.

Aurora Ramazzotti mamma presenta il piccolo Cesare

L’annuncio si attendeva da giorni ed è arrivato. Il nome scelto per il bambino non era di certo nella lista di coloro che hanno scommesso su cosa avrebbero puntato i neo-genitori. La coppia ha infatti optato per un nome classico e semplicissimo: Cesare. Smentite quindi le voci di un possibile Nicolò, insieme a quelle di un Eros Junior nel quale speravano invece i tantissimi fan che aspettavano la nascita del primogenito di Aurora Ramazzotti.

Negli ultimi giorni, quelli che hanno anticipato la nascita, il pancione era diventato veramente incontenibile. Le sue forme avevano sorpreso persino Michelle Hunziker, mamma di tre ragazze, che si era chiesta ironicamente che fine avesse fatto sua figlia: “Dov’è mia figlia? È tutta bebè!”. Grandissima gioia anche per nonno Eros Ramazzotti, che all’Arena di Verona aveva dichiarato di volerlo presto al suo fianco e sul palco. Per entrambi, si tratta del primo nipote.

Le parole di nonna Michelle Hunziker

Una nonna giovanissima ed emozionata per il nuovo arrivato in famiglia. Michelle Hunziker ha già inserito il 30 marzo tra i giorni più belli della sua vita. Dopotutto, essere una nonna giovane era quello che voleva da sempre. Ha infatti più volte dichiarato di desiderare un nipotino da Aurora – l’unica che poteva renderla tale vista l’età di Sole e Celeste – e di essere prontissima per questa nuova avventura.

Aurora Ramazzotti non ha però voluto saperne per molto tempo, almeno fino a quando non ha raggiunto il giusto equilibrio di coppia col compagno Goffredo Cerza. I due sono infatti molto uniti e, dopo averlo cercato per qualche tempo, hanno concepito il loro primo figlio che hanno potuto finalmente abbracciare dopo una gravidanza che lei ha raccontato sui social in tutti i suoi aspetti.

È stata infatti un grande esempio per le giovani mamme spaventate, dicendosi spesso impaurita a sua volta, senza mai nascondere le tantissime difficoltà che questa condizione comporta. Ha continuato a fare sport fino all’ultimo, lasciando solo nelle ultime settimane, tenendosi in forma e occupata, per non pensare troppo al futuro bellissimo e completamente sconvolto che la stava aspettando.

Le nozze? Non sono di certo vicine anche se c’è già una promessa che Aurora porta sull’anulare sinistro nella forma di un grosso diamante che ha ricevuto in regalo per Natale. Per il momento, la coppia si gode la gioia di questa nuova nascita che affronteranno insieme. Dopotutto, lei l’ha già messo in chiaro attraverso il braccialetto di Goffredo che ha mostrato nei primi scatti di famiglia su Instagram: “Papà di Cesare”.