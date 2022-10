Eros Ramazzotti parla del nipotino in arrivo. E la dedica della Hunziker fa sognare

Fonte: IPA Michelle Hunziker debutta alla Milano Fashion Week, il primo look da “quasi nonna”

Eros Ramazzotti compie 59 anni: un traguardo importante, che precede i 60, e che sta trascorrendo nella massima serenità. Questo è un momento cruciale della sua vita, dal momento in cui la sua prima figlia, Aurora Ramazzotti, sta per farlo diventare nonno di un maschietto. Il cantante, in una lunga intervista, ha parlato proprio del nipotino, e non sono mancati gli auguri da parte della ex, Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti compie 59 anni: il futuro da “nonno”

Nell’immaginario comune, Eros Ramazzotti è uno degli artisti più importanti nel panorama della musica italiana. Ha emozionato con le sue canzoni, i suoi versi, il suo savoir-faire, così distante dall’essere “star”, quanto più un personaggio umile, sempre a supporto dei temi più importanti. E in questo momento della sua vita sta anche per vivere l’emozione più grande: diventare nonno.

“Mia figlia è una donna cresciuta e con testa. L’amore che vedo tra lei e il suo compagno, Goffredo Cerza, è un esempio”. Ha speso parole meravigliose per il rapporto di sua figlia con Cerza in una lunga intervista al Corriere della Sera. E ovviamente ha parlato del suo nipotino, aggiungendo qualche dettaglio sul futuro e su un regalo che vorrebbe fargli.

“Una gita in studio dove ci sono tutti gli strumenti e vedremo quale preferirà. Più in generale penso che meno regali si facciano più ci sia una spinta a migliorarsi. Ho l’istinto educare, non sarò solo il nonno che vizia“. Ramazzotti ha le idee chiare in merito: non vuole in alcun modo essere un nonno che tende a dire solo sì, ma un punto di riferimento, un modello di ispirazione.

Michelle Hunziker, la dedica e gli auguri per Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno sempre avuto un legame speciale. Nonostante il loro amore sia finito, l’affetto non è mai davvero tramontato. Sono rimasti uniti, in qualche modo, anche e soprattutto per dare un buon esempio ad Aurora, che è cresciuta con due genitori separati, sì, ma pur sempre pronti a darsi supporto l’uno con l’altra.

Ed è per questo motivo che la Hunziker non poteva fare a meno di dedicare un dolce pensiero a Eros Ramazzotti su Instagram. “Auguri Erosetto, ti voglio bene“. Ha allegato una meravigliosa foto insieme a lui, aggiungendo anche la dicitura “I presto nonni“, facendo emozionare i tanti fan storici dell’ex coppia. E in effetti proprio loro due sono stati felici sin da subito della gravidanza di Aurora, quando ancora non era stata effettivamente annunciata.

Il riavvicinamento tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Il legame tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta andando a gonfie vele. Dal video Ama, in cui è stata presenta anche Aurora, è trascorso un po’ di tempo: non c’è alcun dissapore, né rancore per quello che è stato. Sono passati ben 26 anni da Più bella cosa non c’è, canzone che ha sancito il loro amore, e oggi c’è un amore diverso, un affetto diverso, ma che al tempo stesso è importante, perché “profuma” di famiglia.