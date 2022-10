Aurora Ramazzotti, le parole sulla gravidanza emozionano: “Cosa farò con Goffredo”

Fonte: IPA Chi è Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti sta vivendo un sogno a occhi aperti. Prossima ai 26 anni, sta per diventare mamma per la prima volta. Sulla sua gravidanza sono state diffuse numerose indiscrezioni, finché non l’ha ufficializzata su Instagram. E adesso ha svelato che tipo di mamma sarà, al fianco del suo Goffredo Cerza, con cui ormai condivide parecchi anni d’amore.

Aurora Ramazzotti parla della gravidanza

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha tutte le intenzioni di essere una “ispirazione” per la next generation. Aurora non ha mai nascosto il forte desiderio di provare a cambiare le cose: su Instagram è sempre molto attiva sui temi sociali e di attualità. E adesso che sta per diventare mamma non ha la minima intenzione di perdersi determinati aspetti, come la possibilità di essere di ispirazione.

Allo stesso tempo, anche Goffredo Cerza condivide la medesima speranza, come ha ammesso Aurora in un’intervista a Ora: “Vogliamo essere dei buoni genitori per la next generation“. Del resto, il futuro sono proprio loro: coloro che arriveranno dopo di noi. L’ha aiutata moltissimo l’analisi sotto questo aspetto, perché l’ha spinta a diventare una persona migliore. Il percorso interiore è stato fondamentale per trovare se stessa, e anche per contrastare gli insulti che ha ricevuto spesso sui social: Aurora si è costruita una “splendida corazza”.

La forza dell’analisi

Uno dei temi più importanti per Aurora Ramazzotti ha sempre avuto al centro l’analisi. “Mi sento di suggerire a chi mi segue di non mollare mai la ricerca di qualcuno che possa aiutare per davvero”. La sua battaglia ha sempre visto in prima linea i suggerimenti e i consigli verso i follower su Instagram, aprendosi a discorsi come salute mentale e disagio psicologico.

Temi che tutt’oggi fanno “scalpore” – basti pensare al Caso Bellavia al GF Vip 7 – ed è per questo che spera di essere un’ispirazione. “Abbiamo il dovere di essere dei buoni genitori per migliorare la generazione successiva. Noi siamo dei rompiscatole sinceri. Se qualcosa non ci garba, lo manifestiamo in modo diretto. Il cambiamento non avviene col silenzio, ma con i fatti”.

L’emozione di diventare mamma e la gioia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Tutto è nato come un’indiscrezione: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sorprese ad acquistare un test di gravidanza. Ma le voci sono poi diventate realtà con un’anticipazione di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. In realtà, quando è stata condivisa la notizia, la Ramazzotti non aveva ancora superato i primi mesi, e per questo motivo non voleva ancora fare un annuncio in grande stile. A tal proposito Alfonso Signorini stesso si è poi scusato con la Ramazzotti.

In ogni caso, la gioia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, futuri nonni, è davvero immensa. E non potrebbe essere altrimenti. Sappiamo già che Aurora è in attesa di un maschietto: il gender reveal party è stato organizzato dalla sua amica di sempre, Sara Daniele. Un momento indimenticabile, che lei stessa ha definito super emozionante. Al momento sta anche traslocando in una casa più grande: il suo futuro è fatto di bellezza e (tanto) amore.