Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme (e c’è anche Aurora)

È uscito da poco il videoclip del nuovo singolo di Eros Ramazzotti, intitolato Ama. Una parola per celebrare l’amore in tutte le sue sfaccettature, compreso quello familiare. E, per lanciare questo importantissimo messaggio, ha voluto al suo fianco due “ospiti d’eccezione”: la figlia Aurora e Michelle Hunziker. La showgirl ha condiviso alcune stories in cui ha commentato gioiosa questa reunion di famiglia.

Eros Ramazzotti, nel video di “Ama” anche Michelle Hunziker e la figlia Aurora

Certi amori e certe emozioni sono destinate a non morire mai, e l’ultima scelta discografica di Eros Ramazzotti ne è la prova tangibile. Il cantante ha infatti pubblicato nelle scorse ore il video del suo nuovo singolo Ama, che anticipa l’uscita del suo nuovo album Battito Infinito. Il singolo d’apertura di questo nuovo progetto è un vero e proprio inno all’amore, in tutte le sue forme e sfaccettature: un messaggio universale a diffondere l’amore in una società dove, molto spesso, dominano odio e invidia.

Per manifestare la potenza dell’amore, l’artista ha voluto condividere il set del videoclip con due figure importantissime della sua vita: la figlia Aurora e l’ex moglie Michelle Hunziker. In giacca, camicia e occhiali da sole, mamma e figlia si scatenano a passo di danza sulle note del singolo di Eros. Una reunion di famiglia decisamente insolita ma che dimostra come i rapporti tra la showgirl e il cantante siano ottimi e come, nonostante il corso degli anni, il filo che gli unisce probabilmente non si spezzerà mai.

Michelle Hunziker nel video di Eros: “Il messaggio è potentissimo”

Anche Michelle Hunziker è entusiasta della scelta di Eros Ramazzotti. A ridosso dell’uscita del videoclip, la bionda conduttrice ha condiviso alcune Instagram stories sul proprio profilo. In una barca immersa nel mare delle Isole Eolie, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza, ha raccontato i retroscena di questa collaborazione artistica: “Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros, che scriveva: ‘Ti va di partecipare al mio video?’. E io ho detto: ‘Certo, ti dico già di sì'”.

La Hunziker ha accettato di buon grado la proposta e ricorda l’emozione del primo giorno di prova: “Il giorno del video mi sono svegliata alle 6 del mattino perché volevo essere lì presto e mi sono detta: ‘Mamma mia, che bella la vita, 26 anni dopo Più bella cosa’”. Ricordando il brano simbolo del repertorio di Eros Ramazzotti, a cui è inevitabilmente legata, la showgirl parla della potenza dell’amore e del messaggio universale di Ama: “Le cose sono cambiate, si sono evolute, e il messaggio del video di Eros è potentissimo: l’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore. E le persone che ti hanno dato qualcosa di importante nella tua vita vanno salvate, amate. Non è più periodo di dannarsi dietro a pensieri brutti, farsi la guerra, le invidie. Si sta da Dio a volersi bene”.

Con lei sul set del videoclip anche la figlia, Aurora Ramazzotti, che non si aspettava assolutamente di vedere: “Sono arrivata sul set e mi ha fatto la sorpresa che c’era pure Aurora. Ama è una canzone bellissima e sarà la mia nuova colonna sonora”.