Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Ci sono amori che a volte fanno giri immensi e poi ritornano, parafrasando Venditti. E in effetti è proprio così. Una storia d'amore può avere risvolti imprevedibili, finire se è il caso ma anche tornare per vie inaspettate, dimostrandoci che in fondo quel sentimento che tanto ci ha riempito il cuore non si è mai eclissato del tutto. Molti esempi arrivano dal mondo dello spettacolo, a cominciare dai Bennifer che ci hanno fatto sognare con il loro inatteso ritorno di fiamma per finire con coppie che non sono tornate insieme nel senso più letterale del termine, ma restano legate da un filo sottile (e che ci fa ben sperare).