Belen, che lavoro faceva quando è arrivata in Italia

Lele Mora ha ricordato gli esordi di Belen Rodriguez e di come l'ha aiutata quando è arrivata in Italia dall'Argentina

Fonte: Ansa Belen Rodriguez

Oggi è una conduttrice affermata e pronta per una nuova avventura, ma gli inizi di Belen non sono stati di certo facili. Lei ne parla pochissimo e sottolinea spesso quanto abbia lavorato per aiutare la sua famiglia, che ha sempre contato moltissimo su di lei. Ora che le difficoltà appartengono al passato, è Lele Mora a far riemergere un particolare dei suoi esordi che probabilmente è rimasto sconosciuto a buona parte del suo pubblico.

Che lavoro faceva Belen quand’è arrivata in Italia

Belen Rodriguez è arrivata in Italia da giovanissima. Bella e con una grande voglia di crescere professionalmente, ha incontrato Lele Mora in un ormai lontano Capodanno. Da qui il desiderio di aiutarla e di farla rimanere benché non avesse il permesso di soggiorno: “Io conosco Belen a un Capodanno che lei era arrivata a Cortina con il suo fidanzato di allora che era Marco Borriello. Lei mi ha chiesto di poter lavorare con me e io accetto. Da lì sono successi alcuni problemini perché lei era in Italia senza il permesso di soggiorno e le dico di tornare in Argentina, ma lei non aveva i soldi per il biglietto andata e ritorno. Che problema c’è? Gliel’ho fatto io”.

L’ex agente dei Vip, che ha contribuito al lancio di moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo, ha poi aggiunto: “Ti assumo io, le ho detto, ma perché la cosa sia credibile io non posso assumerti come artista, ma ti assumo come badante, cameriera e da allora l’ho messa subito a fare un programma su Rai2 e poi l’ho mandata all’Isola dei Famosi e da lì è scoppiato il fenomeno Belen Rodriguez”.

La sua carriera inizia proprio con la prima partecipazione all’Isola dei Famosi, che quell’anno era stata vinta da Vladimir Luxuria, e da quel momento non si è più fermata. Ha condotto e partecipato agli eventi più importanti: tra questi anche il Festival di Sanremo, che ha presentato con Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis. Poi i tanti anni in Mediaset, fino al 2023, quando ha lasciato la conduzione de Le Iene e di Tu Sì Que Vales per dedicarsi a nuovi progetti.

La nuova vita su Real Time

Dopo la fine del sodalizio con Mediaset, Belen Rodriguez ha trascorso un po’ di tempo a occuparsi della sua attività imprenditoriale lontana dalla tv. E a prendersi cura dei suoi figli, Santiago e Luna Marì, che l’hanno aiutata a superare i momenti più difficili seguiti alla separazione da Stefano De Martino. Per lei è stato come ricominciare da zero, un po’ come quando Lele Mora aveva trovato il giusto escamotage per tenerla in Italia, e le soddisfazioni non sono tardate ad arrivare.

Ufficiale è infatti il contratto con Warner Bros. Discovery dov’è attesa per l’autunno 2024. Qui è chiamata a condurre un programma per coppie e ha già iniziato con i casting. Si tratta di qualcosa di completamente nuovo, per lei, che ha sempre amato mettersi in gioco e non ha paura di buttarsi in esperienze diverse da quelle che ha già fatto. I suoi inizi non sono che un lontano ricordo, ma non li ha mai rinnegati. Sono ancora le sue radici.