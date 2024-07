Belen Rodriguez, l’annuncio: “Cerco coppie in crisi, ci sarò io con voi”

Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Belen Rodríguez si prepara per il suo grande ritorno in tv. La bella showgirl sta lavorando ad alcuni progetti che la vedranno nei panni di conduttrice. Uno di questi si concentrerà sulle relazioni amorose e sui possibili problemi che le coppie possono riscontrare quando subentrano alcune dinamiche complicate. Proprio per questo ha pubblicato sui suoi canali una call to action per coppie coraggiose pronte a mettersi alla prova.

Belen Rodríguez pronta ad aiutare le coppie

Reduce da diversi rumors e dal bellissimo matrimonio della sorella Cecilia e del cognato Ignazio Moser, per Belen Rodríguez è davvero impossibile stare lontana dall’amore. Sarà anche per questo motivo che la showgirl è stata scelta come conduttrice di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, lo show di Real Time prodotto da Banijay Italia che farà compagnia agli spettatori cercando di aiutare alcune coppie in crisi a lavorare sulla loro relazione.

Belen sostituisce quindi Giulia De Lellis, conduttrice del programma nell’edizione 2023, e parte da subito alla ricerca delle coppie perfette per il suo esperimento sociale pubblicando sul suo profilo Instagram un breve video in cui annuncia l’apertura dei casting. “Sono alla ricerca di coppie che vogliano affrontare i loro problemi vivendo un’esperienza unica e autentica. Ah, non sarete soli: con voi ci sarò io.”

Oltre ai commenti dei fan che non vedono l’ora di rivederla in tv, non sono ovviamente mancate alcune critiche riguardo alla volontà di scegliere Belen al timone di un programma che parla di coppie: “Non mi sembra la persona adatta a dare consigli in materia.”, “Sei davvero in gamba sicuramente sarà un successo mi fa ridere che abbiano scelto te per condurre questo tipo di programma. Secondo me aiuterà anche te.”

Il ritorno di Belen in televisione

Critiche a parte, la stagione televisiva 2024 – 2025 suona come un riscatto per Belen. La showgirl è infatti entrata nel team Warner Bros. Discovery e, oltre a condurre Amore alla prova, sarà impegnata in un altro progetto che presto vedremo sul Nove: insieme ai PanPers condurrà Only Fun – Comico Show, il programma prodotto da Colorado Film e divenuto appuntamento cult per gli amanti della comicità italiana in cui Belen prenderà il posto di Elettra Lamborghini.

Una ripresa di tutto rispetto, in un team di lavoro che nell’ultimo periodo sta arruolando grandi nomi dello show business come Amadeus. Una scelta che fa felici proprio tutti: “Siamo felici di accogliere sui nostri canali principali, Nove e Real Time, una donna piena di idee ed energia.”

Anche Belen sembra essere molto orgogliosa del suo futuro televisivo: “È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera.”

Ora, non resta che aspettare di vederla in azione sul Nove e come padrona di casa di quello che potrebbe essere un esperimento sociale molto proficuo per le coppie che decideranno di iscriversi al casting e mettere alla prova il loro rapporto sentimentale in Amore alla prova – La crisi del settimo anno.