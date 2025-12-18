“Belen non sta bene”. Il piano della famiglia per riportarla in Argentina

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Belen Rodriguez sarebbe pronta a staccare la spina e lasciare l’Italia per ritrovarsi. Una scelta che, secondo la famiglia della showgirl, sarebbe necessaria per aiutarla a superare un momento particolarmente difficile della sua esistenza. Papà Gustavo e mamma Veronica starebbero infatti convincendo la figlia a tornare in Argentina per dedicarsi davvero a sè stessa lontano da paparazzi, gossip e scandali.

Come sta Belen Rodriguez?

Solo qualche settimana fa Belen Rodriguez, con grande coraggio e sincerità, aveva confessato di soffrire di attacchi di panico. La showgirl aveva parlato della sua salute mentale, raccontando di non stare bene e di aver chiesto aiuto. Una confessione arrivata dopo che la conduttrice era apparsa in pubblico, durante un’intervista, piuttosto “confusa”.

In un video pubblicato su Instagram, la Rodriguez aveva spiegato di aver preso una dose troppo alta di ansiolitici durante un attacco di panico e questo le aveva causato una sensazione di stordimento. “Non ho fatto mai segreto della mia vita, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ho avuto a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l’altro. E posso garantire che non è vita”, aveva dichiarato.

“È difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove la tua fragilità può diventare una presa in giro – aveva aggiunto – […] Mi dispiace, ma ci sto lavorando. Mi curo, lavoro tanto con lo psicologo, cosa che ogni persona che si trova in queste situazioni deve fare, perché altrimenti diventa veramente complicato”.

Il piano della famiglia Rodriguez per Belen

Nelle ultime settimane però la situazione non sarebbe migliorata e questo avrebbe spinto Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani ad agire. I genitori di Belen vorrebbero infatti convincerla a prendersi una lunga vacanza in Argentina per prendersi veramente cura di sè stessa.

Secondo quanto riportato dal magazine Oggi, la famiglia di Belen si sarebbe preoccupata a causa di alcuni episodi avvenuti mentre la Rodriguez si trovava in vacanza in montagna con Claudia Galanti. Sarebbe stata questa la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, spingendo Gustavo e Veronica ad agire.

“È il momento di convincere Belen a passare con noi qualche settimana in Argentina, lontano da tutto e da tutti”, si legge. Della stessa idea sarebbe anche Cecilia Rodriguez. Le due sorelle, dopo mesi di lontananza e silenzi, si sarebbero ritrovate grazie alla nascita di Clara Isabel, la primogenita della modella e del marito Ignazio Moser.

Già in passato, poco dopo l’addio a Stefano De Martino, Belen Rodriguez aveva lottato contro la depressione. La showgirl argentina si era allontanata dalle luci dei riflettori per combattere per la sua salute mentale ed era stata ricoverata in una struttura specializzata. I problemi però non sembrano ancora finiti, ma questa volta la Rodriguez avrà nuovamente al suo fianco la famiglia.

I Rodriguez, da sempre uniti e solidali fra di loro, non sembrano disposti a mollare e sarebbero pronti a fare di tutto pur di aiutare Belen.

