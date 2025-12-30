Belen Rodriguez lascia l'Italia per Capodanno e vola, da sola, in una meta calda per prendersi cura di sè lontano da tutto e da tutti.

Belen Rodriguez fugge via da sola per Capodanno, regalandosi una vacanza lontano da tutto e da tutti. Dopo mesi difficili, segnati da un malessere che sta ancora combattendo per prendersi cura della sua salute mentale, la showgirl argentina ha scelto di volare verso una meta lontana.

Belen Rodriguez, fuga al caldo per Capodanno (da sola)

A svelarlo è stata lei stessa con alcune Stories su Instagram in cui ha mostrato le foto e i video di una spiaggia con delle palme. Dalle immagini è facile intuire che Belen Rodriguez trascorrerà il Capodanno in una meta calda. La vediamo immergere i piedi nell’acqua cristallina del mare e guardarsi intorno, finalmente serena.

Belen non ha specificato dove si trova, ma di sicuro i figli non sono con lei. Sia Santiago che Luna Marì infatti trascorreranno il Capodanno con i rispettivi papà. Luna Marì si trova con Antonino Spinalbese che per l’occasione ha deciso di portare la piccola sulla neve, facendole vivere al massimo l’atmosfera magica delle feste.

Santiago invece ha raggiunto papà Stefano De Martino a Napoli, per la precisione nella villa di Posillipo che il conduttore ha acquistato qualche tempo fa e a cui è particolarmente legato. Belen si è separata dai figli dopo aver trascorso con loro le festività natalizie. Insieme a lei i genitori Veronica e Gustavo, ma anche il fratello Jeremias e soprattutto sua sorella Cecilia Rodriguez con il marito Ignazio Moser.

Con Cecilia, diventata da poco mamma di Clara Isabel, sembra che sia tornato finalmente il sereno dopo mesi di liti e silenzi. A unire di nuovo le due sorelle sarebbe stata proprio la nascita della piccola.

Belen Rodriguez: gli attacchi di panico e l’aiuto della famiglia

Il viaggio di Belen Rodriguez arriva in un momento particolarmente delicato della sua vita. A novembre, poco prima di Natale, la showgirl argentina aveva raccontato sui social di soffrire di attacchi di panico. La Rodriguez infatti era apparsa piuttosto confusa durante un’intervista ed era diventato protagonista di un video virale molto discusso.

Poco dopo a svelare cosa era accaduto ci aveva pensato la stessa Belen. “Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio”, aveva rivelato, parlando poi apertamente della sua salute mentale.

“Non ho fatto mai segreto della mia vita, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e soprattutto della depressione che ho avuto a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l’altro. E io posso garantire che non è vita”, aveva chiarito. Una depressione che era arrivata dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino e che in passato aveva costretto l’argentina ad un ricovero.

“È difficile accettare riuscire ad accettarsi con queste fragilità – aveva concluso -, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove la tua fragilità può diventare anche una presa in giro”. Poco dopo erano emerse alcune indiscrezioni secondo cui la famiglia di Belen era pronta a riportarla in Argentina.

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, rispettivamente mamma e papà dell’argentina, aveva infatti espresso la volontà di proteggere la figlia dall’attenzione del pubblico, dandole il tempo di prendersi cura di sè lontano dai riflettori.

