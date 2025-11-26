Belen in difficoltà, i chiarimenti dopo l’intervista: “Ero sotto calmanti, soffro di attacchi di panico”

Rallentata e confusa, Belen non è apparsa in forma durante l'ultima intervista di fronte alle telecamere. E ora spiega perché

IPA Belen Rodriguez

L’intervista che pochi giorni fa si è rapidamente diffusa in Rete aveva lasciato tutti perplessi: Belen Rodriguez era apparsa confusa, esitante e quasi distante. Insomma, molto diversa da come appare di solito. Le ipotesi si sono moltiplicate, tra commenti preoccupati e altri velatamente malevoli, finché la showgirl argentina ha deciso di intervenire in prima persona e spiegare cosa fosse realmente accaduto.

La replica di Belen

“Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio”, ha dichiarato Belen Rodriguez in un video diffuso sui suoi canali. Parole che oggi riportano l’attenzione su un tema spesso sottovalutato: la salute mentale, soprattutto quando a parlarne è un personaggio esposto costantemente allo sguardo pubblico.

Belen ha raccontato che quella sera si trovava da sola, senza i figli. Una situazione apparentemente tranquilla, eppure sufficiente a far scattare un nuovo episodio: “Mentre stavo dormendo, mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio… quindi ne ho preso un altro e poi un altro”. Il risultato, come lei stessa definisce senza giri di parole, è stato quello cui abbiamo assistito per l’evento di Vanity Fair in cui è stata ospite e che ha inevitabilmente influito sul suo modo di apparire davanti alle telecamere.

Una confessione che assume poi un sapore amaro: “Non è stato bello per me rivelarmi così”. L’episodio ha evidenziato una serie di fragilità che Belen non ha mai nascosto del tutto, ma che raramente ha mostrato, soprattutto da chi, come lei, è abituata a gestire la propria immagine con cura.

La showgirl ha ricordato come gli attacchi di panico facciano parte della sua vita da tempo: “Non ho fatto mai segreto della mia vita, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ne è derivata. E io posso garantire che non è vita”. È un’affermazione che non cerca compassione, ma che sottolinea la difficoltà di convivere con un disturbo invisibile, spesso banalizzato o frainteso, soprattutto quando si è un volto noto.

Perché non appare più in pubblico

Con grande sincerità, Belen ha spiegato quanto sia duro accettare la propria vulnerabilità in un ambiente dove ogni esitazione può trasformarsi in un giudizio: “È difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove possono diventare una presa in giro”. Eppure, nonostante la paura di mostrarsi non al meglio, desiderava partecipare all’intervista: un impegno lavorativo che sentiva di dover rispettare dopo aver rinunciato altre volte proprio a causa del suo stato emotivo.

Il suo messaggio finale è forse il passaggio più importante dell’intero racconto: “Mi curo, lavoro tanto con lo psicologo, cosa che ogni persona in queste situazioni dovrebbe fare perché altrimenti diventa veramente complicato”. Una riflessione che va oltre la cronaca e diventa un invito a non affrontare certe battaglie da soli.

Come sappiamo, Belen viene da anni decisamente complicati per quanto concerne la sua salute mentale. Dopo il divorzio da Stefano De Martino aveva infatti affrontato una lunga depressione, che l’aveva portata a perdere molto peso e dalla quale fortunatamente si era ripreso ricorrendo a un aiuto professionale. Poi un nuovo passo verso la vita e nuovi problemi, come questi che ha appena confessato, ma contro i quali sta combattendo con grande coraggio. E le sue parole lo dimostrano.

