Come sta ora Belen Rodriguez: l’attacco di panico e il coraggio della conduttrice

Dopo l'attacco di panico e la confessione su Instagram come sta Belen Rodriguez?

Come sta Belen Rodriguez? Negli ultimi giorni lo stato di salute della conduttrice ha fatto preoccupare moltissimo il pubblico. Nel corso di un’intervista infatti la showgirl argentina era apparsa in difficoltà ed era stato chiaro che non stesse bene. Poco dopo a confermarlo era stata la stessa Belen che, con grande coraggio, aveva svelato di aver preso dei tranquillanti per affrontare un attacco di panico.

L’antefatto: il video virale e la confessione di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez aveva scelto con coraggio di raccontare quanto accaduto dopo che il video che la vedeva sul palco di un evento di Vanity Fair era diventato virale, scatenando commenti e illazioni sul suo stato di salute. Su Instagram, la showgirl argentina aveva chiarito la situazione, tornando a parlare della depressione contro cui ha combattuto per diverso tempo e di salute mentale.

“Non ho fatto mai segreto della mia vita – aveva esordito la modella, scegliendo di parlare di sè senza filtri -, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ho avuto a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l’altro. E posso garantire che non è vita”. Belen aveva poi spiegato di aver sperimentato durante la sera dell’intervista un attacco di panico piuttosto forte.

“Mentre stavo dormendo, mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio… poi ne ho preso un altro e poi un altro – aveva detto -. Il risultato è stato uno stordimento importante”. Con grande trasparenza aveva poi aggiunto: “Non è stato bello per me rivelarmi così. È difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove la tua fragilità può diventare una presa in giro”.

Poco dopo l’addio definitivo a Stefano De Martino, Belen Rodriguez si era allontanata dalle scene per affrontare la battaglia contro la depressione. La showgirl argentina non ha mai fatto mistero di aver vissuto un momento di estrema fragilità, tanto da richiedere un ricovero in una struttura specializzata. Anche se il peggio è ormai passato, Belen continua a lottare per stare bene.

“Mi dispiace, ma ci sto lavorando – aveva detto nel video -. Mi curo, lavoro tanto con lo psicologo, cosa che ogni persona che si trova in queste situazioni deve fare, perché altrimenti diventa veramente complicato”.

Come sta oggi Belen Rodriguez

Fragile eppure fortissima, Belen Rodriguez sta affrontando con grande determinazione questo momento della sua vita. Come sempre a darle forza è la famiglia. Non solo i figli, Santiago, nato dal legame con Stefano De Martino, e Luna Marì, frutto della relazione con Antonino Spinalbese, ma anche i genitori.

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono sempre stati un punto di riferimento essenziale per Belen che, ora più che mai, ha la necessità di avere accanto chi la comprende e la conosce davvero. Su Instagram, la showgirl argentina ha pubblicato diversi video in cui si rilassa a cena a casa dei genitori e guarda Harry Potter con Santiago. Momenti fatti di semplicità, ma fondamentali per ritrovare la serenità che merita.

Anche con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra ormai tornata la pace. A riavvicinare le sorelle, dopo una brutta lite, sarebbe stata la nascita della piccola Clara Isabel, primogenita della coppia.

