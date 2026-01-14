Belen Rodriguez trasloca con i figli: i motivi della scelta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è pronta a voltare pagina. La showgirl argentina sarebbe decisa a superare il momento difficile che sta vivendo, cambiando alcuni aspetti della sua esistenza. Il primo riguarda il luogo in cui vive: Belen avrebbe deciso infatti di traslocare insieme ai figli Luna Marì e Santiago.

Belen Rodriguez cambia casa

Il ritorno dalle Maldive ha segnato un punto di svolta per Belen Rodriguez, decisa a iniziare con il piede giusto il nuovo anno. Come prima azione del 2026 infatti la showgirl argentina avrebbe scelto di traslocare, trasferendosi in una nuovissima casa. A svelarlo è Novella 2000 secondo cui Belen starebbe preparando tutto per spostarsi in un appartamento pronto ad accogliere lei e i figli Santiago, nato dal legame con Stefano De Martino, e Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese.

Nel 2024, Belen aveva annunciato su Instagram di aver comprato casa: un lussuoso appartamento in zona Moscova, a Milano. A pochi anni di distanza la modella e conduttrice avrebbe scelto di cambiare nuovamente. Il motivo? La Rodriguez sarebbe decisa a iniziare da capo e per questo starebbe cercando un luogo che non sia legato a ricordi, in cui costruire un’esistenza differente.

“Pare che Belen stia di nuovo cambiando casa – si legge su Novella 2000 -: ad ottobre 2024 si era trasferita all’ultimo piano di uno stabile in centro a Milano. Un complesso di nuovissima costruzione, che forse non ha saputo rispecchiare le esigenze della showgirl. Pare stia facendo di nuovo i bagagli per trasferirsi con i figli in un lussuoso palazzo storico poco distante, nello stesso quartiere dove risiede”.

Della nuova casa di Belen si sa poco e nulla. L’unica certezza è che si trova nello stesso quartiere in cui vive ora e che è situata in un lussuoso palazzo d’epoca.

La rinascita di Belen Rodriguez

Il trasferimento segna il primo atto della rinascita di Belen Rodriguez, partita dal suo viaggio alle Maldive. La showgirl argentina negli ultimi mesi aveva confessato di non stare bene, parlando apertamente, e con grande coraggio, dei suoi attacchi di panico e della necessità di prendersi cura della sua salute mentale.

Tutto era iniziato quando durante un’intervista Belen era apparsa confusa, scatenando gossip e critiche. La conduttrice su Instagram aveva chiarito la situazione, spiegando che quello stato era dovuto all’assunzione di tranquillanti presi per affrontare un fortissimo attacco di panico.

“Non ho fatto mai segreto della mia vita – aveva detto -, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e soprattutto della depressione che ho avuto a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l’altro. E io posso garantire che non è vita. […] È difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove la tua fragilità può diventare anche una presa in giro”.

La battagli di Belen contro la depressione era iniziata dopo l’addio a Stefano De Martino e l’aveva portata ad un ricovero (e alla scelta di allontanarsi dalla tv) per prendersi cura di sè. Ora, con l’arrivo del nuovo anno, la Rodriguez sembra decisa a guardare avanti a rialzarsi, ancora una volta, con il coraggio che l’ha sempre caratterizzata.