Non si fermano le critiche nei confronti di Belen Rodriguez, in vacanza alle Maldive con Elio. Ma non è arrivato il momento di dire basta?

Belen Rodriguez sta trascorrendo la classica vacanza da sogno alle Maldive, sfoggiando bikini e look all’ultimo grido. Eppure, un rumore di sottofondo rovina l’equilibrio della showgirl e conduttrice. Da quando ha confermato la storia d’amore con Elio Lorenzoni e ha condiviso l’anello di fidanzamento, in molti hanno iniziato a criticarla. Duramente, in realtà, senza fare sconti. Dimenticando che la Rodriguez è sì un personaggio pubblico, ma è ancor prima una persona.

Belen Rodriguez in bikini alle Maldive con Elio Lorenzoni

L’amore procede a gonfie vele per Belen Rodriguez. Dopo aver chiuso – definitivamente – la storia d’amore con l’ex Stefano De Martino, è iniziato un periodo complesso, dove ha salutato i suoi impegni lavorativi a Mediaset e ha scelto di frequentare un amico di vecchia data, Elio Lorenzoni. Dopo 12 anni di amicizia, il legame si è trasformato in amore: insieme a lui alle Maldive, meta del cuore della showgirl e conduttrice, sta condividendo bikini mozzafiato.

Sotto al post, spicca il commento della mamma, Veronica Cozzani, che le è rimasta vicina nel periodo buio dopo aver lasciato De Martino. “Ti ricordi quando dicevi di essere magra?”. In effetti, la Rodriguez sta benissimo: dopo aver perso 7 kg, è tornata in super forma. Il bikini fluo è solo l’ultimo di una lunga serie, perché anche il modello bianco è davvero superlativo, da copiare per la prossima estate. O per chi va in vacanza al caldo in inverno.

Perché è ora di dire basta alle critiche

C’è, però, un rumore di sottofondo a cui è giunto il momento di dire “basta”. Alla base di tutto, sui propri profili social, tutti hanno il diritto di poter condividere scatti, pensieri e video della propria vacanza, del proprio vissuto. Senza continuare a essere ripresi costantemente. C’è chi la critica per ostentare il fisico e i soldi; chi commenta in modo negativo la scelta di trovarsi alle Maldive con Elio Lorenzoni dopo esserci stata precedentemente con gli ex partner; chi invita altri follower e fan a smettere di seguirla, per i contenuti oramai monotoni e noiosi. O chi critica l’anello di fidanzamento stesso.

Come è ovvio, ci sono sempre due facce della medaglia: non mancano i pensieri di chi prende le difese della Rodriguez a “spada tratta”. Ed è interessante notare che, quando non aveva ancora ufficializzato la storia con Lorenzoni, tutti erano dalla sua parte, dalla parte della donna tradita e ferita, in particolare per le notizie poco rassicuranti che circolavano sulla sua salute. Ora, però, tornato il sereno e la felicità, ecco che il meccanismo dei social cambia, e si torna prepotentemente alle critiche. In ogni caso, la sua reazione è esemplare: dopo le critiche al primo bikini, ne ha condiviso un altro e ha continuato a mostrare stories e scatti della vacanza.

Belen si sposa? L’anello di fidanzamento di Elio Lorenzoni

Da quando Belen Rodriguez ha fatto luce sulla sua storia con Elio, svelando i dettagli su Instagram, le critiche sono nettamente aumentate. Fino a quando non ha condiviso il magnifico anello di fidanzamento che le ha donato Lorenzoni. “Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene, perché è un ragazzo perbene. Sai, dal voler bene, quando c’è una bell’amicizia, all’amore si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da 5 mesi”. Dunque, Belen si sposa? Solamente il tempo ce lo dirà.