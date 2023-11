Le mani dicono molto della persona cui appartengono. Le dita sottili fanno sperare in un talento musicale; l’anulare lungo è sintomo di passionalità, quello corto di arroganza e se, invece, indice e anulare si equivalgono ci troviamo di fronte a una personalità pacifica e equilibrata. Dalle mani, insomma, si capiscono tante cose.

E ad osservare le manine di Belen è facile capire se la showgirl sia innamorata o meno. Nessun fidanzato ha mai resistito all’impulso di farle omaggio di un bel brillocco da sfoggiare al dito e lei si diverte a provocare la curiosità dei fan sui social mostrando le mani ingioiellate o meno. Nuovo amore o ritorno di fiamma? Matrimonio in vista o mamma single per un po’? L’argentina ha un gioiello per ogni occasione.

L’ultimo anello di Belen Rodriguez

Grande, grosso anello tempestato di brillanti con al centro un enorme diamante bianco di taglio circolare. Non raffinatissimo, ma di grande impatto l’anello regalato – si presume – dal nuovo fidanzato Elio Lorenzoni a Belen Rodriguez. Lei, che lascia appunto che a parlare sia lo sbrilluccichio delle pietre, non ha spiegato nulla, ha soltanto scritto: “SI”. E chi direbbe no di fronte a quel diamante?

Chissà poi come avrà brillato sotto il sole delle Maldive, dove la tenera coppia si trova attualmente in vacanza e dove, se tanto ci da tanto, sarà stata fatta la proposta. Di certo non la prima per la showgirl argentina.

Tutti gli anelli di Belen

Qualche settimana prima di sostituirla con il grande diamante bianca, Belen aveva mostrato un altro anello simbolo del fresco amore per Lorenzoni. Una semplicissima e discreta fedina d’argento, tanto ben ostentata quanto rapidamente cambiata.

Ma facciamo un tuffo nel passato, per ricordarci del più incredibile tra i numerosi anelli di fidanzamento (o di presunto tale) sfoggiati da Belen nel corso degli anni. Nessuno è riuscito a battere il primo: uno zaffiro da quattro carati e mezzo circondato da pavé di brillanti e montato, come un fiore, su un gambo di oro bianco. L’autore di cotanto splendore fu stato Fabrizio Corona, il primo fidanzato vip della showgirl, cui non sarebbe bastata un’intera miniera di diamanti per farsi perdonare tutte le malefatte.

Fu poi il turno del più grande amore di Belen, il ballerino Stefano De Martino, con cui ad Amici scoppiò il colpo di fulmine che spezzò il cuore di Emma Marrone. La coppia, così come è noto agli annali, è attualmente ancora sposata, nonostante numerosi tira e molla (l’ultimo risalente ad appena qualche mese fa) e, così, il grande diamante bianco corredato da una serie di altri diamanti issati su un anello d’oro, continua a esser messo e poi tolto e poi rimesso dalla showgirl da ormai più di un decennio.

Naufragato per la prima volta il matrimonio con De Martino, a consolare Belen arrivò il motociclista Andrea Iannone, ex di Diletta Leotta e oggi felicemente fidanzato con Elodie. A lui si deve il particolare e romantico anello a forma di fiore, con un rosso rubino al centro e tanti piccoli diamanti a far da petali. Saldo al dito della modella argentina anche a fidanzamento finito, le sarà piaciuto particolarmente.

La competizione era alta e così Antonino Spinalbanese, padre della secondogenita di Belen Luna Marì, non ha potuto fare a meno di stare al passo e regalare alla madre della sua bambina un altro, enorme, diamante bianco. E in tutto, siamo a cinque, una collezione più che notevole, se ne potrebbe sfoggiare uno su ogni dito.