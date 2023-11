Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni stanno facendo sul serio. Non c’è alcun dubbio a riguardo: dopo le innumerevoli indiscrezioni su un presunto anello, la showgirl e conduttrice ha condiviso una foto su Instagram che non lascia, a dire il vero, molto spazio ai dubbi, in particolare per la didascalia. “Sì”. Al momento, la coppia felice si trova alle Maldive, dove sta trascorrendo una vacanza da sogno. E quale cornice migliore di questa per giurarsi un’eternità piena d’amore?

Belen Rodriguez sposa Elio Lorenzoni? La foto su Instagram

Basta molto poco, ormai, per scatenare il chiacchiericcio sul web e sui social. E in questo Belen Rodriguez è sempre stata una maestra. Così, sul suo profilo Instagram, ha condiviso una foto: l’anello al dito. “Sì”, ha scritto, e subito si è scatenato il gossip: Belen si sposa, è prossima alle nozze con Elio Lorenzoni, con cui fa coppia fissa da cinque mesi? Sembrerebbe di sì, dal momento in cui c’è ben poco da ipotizzare in questo caso.

Del resto, c’è tutto: l’anello all’anulare e il fatidico “sì”. Per saperne di più, però, dovremo attendere una conferma ufficiale. Di certo, l’anello è magnifico, a dir poco: una fascia di diamanti, con tagli differenti, e una pietra dal taglio tondo al centro. Le reazioni sui social sono state molto diverse: c’è chi si congratula per il futuro lieto evento. Almeno per il momento, però, non potrebbe convolare di fatto a nozze, in quanto ancora sposata con Stefano De Martino.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni

A questo punto, tutto lascia presagire che Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni potrebbero essere molto vicini al matrimonio. Così, l’imprenditore ha scelto proprio le Maldive – meta tanto cara alla showgirl e conduttrice – per fare la fatidica proposta di nozze? A quanto pare, sì. Eppure, non tutti i fan sono convinti al 100%: da sempre, la Rodriguez non si lascia sfuggire l’opportunità di usare i social per provocare, o per giocare con gli indizi. Chissà.

Quello che è certo, però, è che il legame è solido più che mai. Dopo aver definitivamente rotto con l’ex storico, De Martino, con cui è però ancora sposata – il divorzio non è mai stato ufficializzato – ha ritrovato la serenità tra le braccia di Lorenzoni, suo amico da più di un decennio. Ed è lei stessa ad aver spiegato come è nata la loro storia in un commento su Instagram.

“Diciamo che lo conosco da tempo tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene. Sai, dal voler bene, quando c’è una bella amicizia, all’amore si passa in fretta. Comunque stiamo insieme da cinque mesi”. In ogni caso, è ormai indubbia la felicità della Rodriguez al fianco di Lorenzoni: dopo aver trascorso un breve periodo lontana dai social e dalla tv – non è più alla conduzione de Le Iene e di Tu Sì Que Vales – è tornata più felice e gioiosa che mai. E con un anello al dito: l’amore nella sua vita non manca.