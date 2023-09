Stefano De Martino su Belen a “Belve”: “Toccherà divorziare”

“Piacciono le gaffe, non i perfettini”. Questa è la ricetta vincente di Belve, il programma condotto su Rai2 con successo da Francesca Fagnani. In partenza il 26 settembre 2023 con ospiti d’eccezione, da Fabrizio Corona a Stefano De Martino, sui social è stata data un’interessante anticipazione dell’intervista del conduttore. Il tema? Ovviamente la rottura dell’estate: “Secondo me è ridivorziare”, e così De Martino ha rotto (finalmente) il silenzio sulla fine dell’amore con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino parla della rottura con Belen Rodriguez a Belve

Sono state rarissime le anticipazioni sulla presenza di Stefano De Martino a Belve. Del resto, è inevitabile: con l’intervista al conduttore, Francesca Fagnani si è assicurata una bella fetta di share. Perché, per la prima volta, Stefano De Martino romperà il silenzio in televisione sulla rottura con Belen Rodriguez. Il tentativo numero tre non ha funzionato, e così è ora di “scherzare” sul divorzio, che non è mai avvenuto.

Sì, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono detti addio molte volte, ma non hanno mai, di fatto, divorziato. Al suon di “single, divorziato o belva”, sui profili social del programma, la Fagnani ha rilasciato le prime (accattivanti) anticipazioni dell’intervista. “Ha capito se è divorziato?”, ha chiesto la conduttrice. “Secondo me è ridivorziare…”, ha commentato, invece, De Martino. “E toccherà divorziare”.

Ma, come ha fatto notare sapientemente la Fagnani durante il momento clou, ogni volta che si avvicina il divorzio, la coppia si rimette insieme e tutto decade. “Sì, decade e tocca rifare tutto è anche dispendiosa come cosa”. Ma stavolta sembrerebbe non esserci più nulla da fare: ormai, la Rodriguez sembrerebbe aver voltato pagina con l’imprenditore Elio Lorenzoni.

Stefano De Martino è single? La risposta a Belve

“Qual è il suo stato civile?”, una domanda, quella della Fagnani, piuttosto diretta. A cui, però, dobbiamo dire che è seguita una risposta abbastanza criptica. “Non so al momento”. In realtà, infatti, stando alle ultime indiscrezioni, il conduttore avrebbe già voltato pagina con Martina Trivelli, sua presunta fidanzata, con cui starebbe trascorrendo delle serate super romantiche.

De Martino è anche intervenuto in merito alle indiscrezioni sui presunti tradimenti (come dimenticare il video dei cervi condiviso da Belen?). A riguardo, ha detto: “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti”.

Belen Rodriguez lontana dalla TV e dai social

Se da una parte Stefano De Martino ha scelto di commentare l’addio a Belen, dall’altra si attende ancora la presenza della Rodriguez in televisione. Quando (e dove, soprattutto) sarà pronta a dire la verità? La showgirl, per il momento, ha scelto di ritirarsi sia dai social che dalla televisione, dopo l’addio a Mediaset.

Si è a lungo discusso della sua ospitata da Cattelan, alla fine saltata. “Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi”, ha rivelato Cattelan da Caterina Balivo a La Volta Buona. La showgirl ha già commentato sui social la sua magrezza, ammettendo di aver perso 7 kg negli ultimi mesi, che sono stati abbastanza complicati, tra la carriera e l’addio a De Martino.