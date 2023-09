Alessandro Cattelan, la verità sull’assenza di Belen: “Non ha più risposto”

Che non vedremo Belen Rodriguez a Stasera c’è Cattelan è oramai una certezza. Ma il conduttore dello show di Rai 2, che va in onda con la prima puntata martedì 26 settembre, subito dopo Belve, ha aggiunto qualche dettaglio in più in merito a quella che fino a qualche giorno fa era soltanto un’indiscrezione. Cattelan non ha usato troppi giri di parole: “Belen non ha più risposto al telefono”. Lo aveva già spiegato ai microfoni di Deejay Chiama Italia e, poi, lo ha ribadito anche nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona.

Belen diserta “Stasera c’è Cattelan”, le parole del conduttore

La partecipazione di Belen Rodriguez a Stasera c’è Cattelan sarebbe stata una vera bomba e per diverse ragioni. Se da una parte è vero che sarebbe stata la primissima occasione per ritornare in tv, dopo aver lasciato Tu sì Que Vales e Le Iene, e raccontare la sua versione dei fatti a proposito della (nuova) rottura con Stefano De Martino, dall’altra avrebbe giovato proprio della presenza dell’ex a Belve, in onda su Rai 2 prima del talk show di Cattelan. Ma tutto questo non accadrà.

Sapevamo già che fosse ormai certezza l’assenza di Belen che, a quanto pare, avrebbe preferito concedere la super intervista a Mara Venier negli studi di Domenica In. Ma Cattelan ha aggiunto qualche dettaglio in più in merito al fattaccio durante un collegamento con La Volta Buona, il nuovo programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo: “Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d’accordo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: ‘Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo…’ E poi non ha più risposto al telefono“, ha spiegato senza troppi giri di parole. Cattelan si lasciato andare anche a un paragone calcistico, ironizzando sulla somiglianza tra il comportamento della showgirl e quello del calciatore Lukaku, protagonista di vari tira e molla e sparizioni nel corso delle trattative di calciomercato.

Belen e i problemi di salute

L’ironia è sempre un ottimo modo per esorcizzare sentimenti contrastanti e non proprio positivi. Del resto è da sempre una delle cifre vincenti di Cattelan, noto per il suo grande spirito e la capacità di strappare un sorriso al suo affezionato pubblico. Certo l’ironia serve a nascondere anche quel pizzico di amarezza che è inevitabile in casi del genere, ma lui non si perde affatto d’animo è confida in un cast che certamente renderà giustizia a Stasera c’è Cattelan, a prescindere dall’assenza di Belen.

“Il panorama ospiti quest’anno è molto buono, anche se siamo partiti subito con la questione Belen che doveva essere l’ospite della prima sera”, ha ribadito ai microfoni di Deejay Chiama Italia lunedì mattina. Anche qui, prima di parlare con Caterina Balivo, aveva precisato quanto accaduto con la showgirl aggiungendo un particolare non da poco: “Non sta molto bene”, ha ammesso.

Parole che fanno eco a quanto già raccontato dalla stessa Belen, che ha da poco festeggiato 39 anni. “Purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati, ho perso 7 kg“, aveva spiegato in un commento sui social. E non è difficile comprendere le ragioni di questo malessere.

A consolarla, però, pare che continui a esserci la nuova fiamma Elio Lorenzoni, con il quale fa coppia fissa ormai da qualche settimana e sembra si stia godendo un po’ di meritata serenità. Durerà o no? Sarà il tempo a dircelo, intanto per Belen sembra ci siano nuovi progetti lavorativi all’orizzonte ancora top secret.