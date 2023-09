Belen ed Elio Lorenzoni, vacanza super lusso sulle Dolomiti: così vola il loro amore

Non hanno più nessuna voglia di nascondersi Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: su Instagram la showgirl argentina ha condiviso alcuni dei momenti più belli della sua vacanza super lusso sulle Dolomiti con la sua nuova fiamma, tra selfie e nuove avventure in due.

Belen ed Elio, amore alla luce del sole: vacanza super lusso sulle Dolomiti

Sono giornate di relax e soprattutto ricche d’amore per Belen Rodriguez: mentre Santiago è con papà Stefano De Martino e Luna Marì con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina si sta godendo i momenti magici con la sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni.

Ormai è chiaro che l’argentina non ha più voglia di nascondersi: dopo aver presentato il suo nuovo amore su Instagram, pubblicando le loro prime foto di coppia, Belen ha tutte le intenzioni di vivere la sua storia con l’imprenditore alla luce del sole. E lo ha fatto pubblicando tra le storie del suo profilo i primi selfie di coppia, stesi sul prato in montagna mentre si mostrano complici e innamoratissimi.

I due si stanno concedendo alcuni giorni di relax sulle Dolomiti, in un resort super lusso, in una suite da circa tremila euro a notte, con zona benessere privata, vasca idromassaggio Jacuzzi, una doccia, due saune, lettini per i trattamenti, senza dimenticare il servizio di Concierge dedicato. Una fuga romantica tra panorami mozzafiato e il contatto con la natura, come testimoniano i video della showgirl.

La bella argentina non si è lasciata sfuggire l’occasione di dedicarsi anche al sano divertimento, come un volo in parapendio. Belen si è infatti immortalata mentre riceve le istruzioni dell’istruttore, prima di lanciarsi dall’aereo: “Faccio quello che voglio, e adesso voglio un selfie da avere nella galleria del telefono come ricordo”, ha detto scherzando.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, l’amore è sbocciato (anche su Instagram)

Dopo settimane di indiscrezioni Belen ha voluto mettere a tacere tutti i gossip e i pettegolezzi sulla sua vita sentimentale, affidando a Instagram le “presentazioni” ufficiali del suo nuovo compagno. La showgirl e l’imprenditore bergamasco si conoscono da anni – dieci per la precisione – tanto che la stessa Rodriguez ha voluto sottolineare questo legame di lunga data pubblicando una foto che li ritrae insieme all’epoca.

“Era una cosa che doveva succedere. Lui era fidanzato (ama le donne). Ma nell’ultimo periodo si era lasciato con una ragazza che ha amato tantissimo. Ecco perché non l’aveva raggiunta a Ibiza quando le arrivarono i vocali che Elio ha fatto sentire. Però è andato Antonino, e ricordo che Elio – pur innamorato e scottato – si mangiava le dita”, aveva scritto una fonte all’esperta di gossip Deianira Marzano, raccontando il passato di Belen ed Elio.

Se fino a qualche tempo fa qualcuno poteva ancora ipotizzare che la loro fosse solo una bella amicizia, adesso i dubbi sembrano ufficialmente dissipati: la coppia sembra più affiatata che mai e Stefano De Martino è ormai un lontano ricordo.

“Ora mi sento di nuovo bene”, ha scritto su Instagram lei qualche giorno fa: il matrimonio con l’ex ballerino di Amici questa volta sembra davvero arrivato al capolinea.