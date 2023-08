Belen su Instagram dopo l’addio a Stefano De Martino: “Ora mi sento di nuovo bene”

Belen dice finalmente addio a Stefano De Martino. La showgirl argentina sceglie Instagram per esprimere se stessa e, utilizzando i suoi spazi, ci aggiorna sulla sua situazione attuale. L’estate sta trascorrendo serenamente, insieme ai suoi due figli e alla sua famiglia, ma il ricordo del suo ex marito sembra essere ancora vivissimo. La separazione è infatti recente, sebbene nessuno dei due ne abbia dato conferma, ma le ferite sono ancora aperte.

Belen, le parole su Instagram dopo De Martino

“Ora mi sento di nuovo bene”, scrive Belen Rodriguez su Instagram, e tutto fa pensare che si riferisca proprio alla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl argentina si è presentata in sella a un bellissimo cavallo, una delle sue grandi passioni, finalmente felice dopo il periodo difficile che ha trascorso, tra lavoro e vita privata.

Le sue parole si aggiungono a quelle di sua madre Veronica Cozzani, che si era velatamente rivolta all’ex genero dandogli del narcisista, e al video dei cervi e delle corna che avevano praticamente confermato le voci di tradimento. Oltre a questo, e alla frase “io lo sapevo già”, Belen si è stretta nel più stretto riserbo e ha continuato a stare vicina alla sua famiglia, che l’ha letteralmente circondata con il suo affetto.

Lui, invece, si è limitato a continuare la sua vita senza darsi in pasto ai gossip. Le voci sul suo conto si sono fermate praticamente subito, da quando si era parlato di un suo legame speciale con Alessia Marcuzzi, mentre gli ultimi scampoli d’estate ci hanno restituito i suoi giorni in barca al fianco di una donna misteriosa.

I suoi nuovi progetti dopo l’addio a Mediaset ed Elio Lorenzoni

La rottura del suo matrimonio con Stefano De Martino, che avevano provato a ricostruire per la terza volta, non è la sola novità che riguarda la sua vita. A settembre, infatti, non la rivedremo alla conduzione di Tu Sì Que Vales, che pare abbia rifiutato, e nemmeno alla guida de Le Iene, dove sarà sostituita da Veronica Gentili. Pare che i suoi progetti fossero chiari fin dal principio: l’intenzione è quella dedicarsi alle sue attività personali, mettendo momentaneamente da parte i suoi impegni televisivi.

Dopo il suo addio a Mediaset, giunto inaspettato, Belen Rodriguez ha ringraziato l’azienda e in particolare Maria De Filippi, che ha sempre creduto fortemente in lei e le ha affidato la conduzione di uno dei suoi programmi di punta. Ora, sta provando a voltare pagina con Elio Lorenzoni, l’imprenditore con il quale è stata fotografata durante la festa di compleanno di Ignazio Moser, fidanzato di sua sorella Cecilia Rodriguez.

I due, dopo settimane di indiscrezioni, sono finalmente usciti allo scoperto. Recenti le immagini che sono comparse su GrandHotel, che li ritraggono insieme e felici in questi ultimi giorni di agosto che hanno trascorso all’isola di Albarella con la famiglia. Sulla sua presenza con Belen non ci sono dubbi: è infatti comparso in alcune condivisioni di Veronica Cozzani su Instagram, in vacanza con marito e figli proprio nella villa di Belen.