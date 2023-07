Belen torna single, l’ultima stoccata a Stefano De Martino che toglie ogni dubbio

Belen e Stefano De Martino si sono lasciati. Un presupposto dal quale siamo partiti per tutte le ultime considerazioni di quest’estate fatta di grandi amori e di grandissimi addii, com’è accaduto nel caso della splendida showgirl argentina e del conduttore campano, che hanno messo fine al loro matrimonio per la terza volta. Lui ha tradito lei, lei ha tradito lui? Difficile a dirsi, sta di fatto che – per la prima volta dopo molte settimane, l’ex conduttrice di Tu Sì Que Vales ha rotto il silenzio per concedersi una velenosissima stoccata contro il suo ex. Come? Accompagnando un disegno di se stessa con una frase che non ha lasciato dubbi.

Le parole di Belen contro Stefano De Martino

“E io lo sapevo già……. Tu sorridi sempre #ilsestosensodelledonne”, scrive Belen Rodriguez a corredo di un post nel quale la vediamo rilassarsi in giardino di fronte a un disegno da completare. Il ritratto di una donna di profilo, realizzato da lei, e che somiglia moltissimo proprio all’autrice di quest’opera realizzata in una serata di mezz’estate. Con qualche rimpianto, forse, per aver dato ancora una possibilità a un amore che l’ha fatta soffrire moltissimo. Ma come avrebbe potuto fare diversamente? Al cuore non si comanda, si dice, ma alla testa sì. E lei sapeva benissimo a cosa sarebbe andata incontro.

E lei se l’aspettava, sì, perché ne aveva parlato come della sua paura più grande. In tv per parlare dei suoi progetti professionali, in particolare a Verissimo, la showgirl argentina si era soffermata sul ritorno di fiamma con il suo ex marito e aveva affermato di averlo sempre amato. “Lui mi lascerà di nuovo”, aveva detto, con un mezzo sorriso imbarazzato che faceva capire molto sulla stabilità della loro relazione. Ed è da qui che le sue parole acquisiscono un valore completamente diverso. Se l’aspettava? Forse il tradimento di cui si è molto parlato, ma le conferme latitano, se facciamo eccezione per le ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona che invece dà la vicenda come certa.

Il caso Alessia Marcuzzi

Cosa c’entra Alessia Marcuzzi, direte voi, ma la conduttrice romana sembra che abbia un ruolo cruciale nella rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Inconsapevolmente, certo. I due erano seduti vicini alla presentazione dei palinsesti Rai, alimentando così le voci su un possibile legame speciale di cui si era parlato anche in passato. Lei si era espressa sul suo Instagram, per poi cancellare tutto in fretta e furia, ed è tornata sulla vicenda spiegando di non poter toccare l’argomento.

“Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: “Non vengo perché mi devo salvare da me stessa”. Faccio fatica a tenermi”, ha detto Alessia Marcuzzi a Repubblica, tornando delicatamente sulla faccenda ma senza entrare nel merito di cosa sia successo.

Dal canto suo, Stefano De Martino si è stretto nel più rigido riserbo, se facciamo eccezione per l’unica replica pubblicata tramite il video di Herber Ballerina. Intanto, è volato in Sardegna per le vacanze. Da solo.