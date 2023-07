Stefano De Martino rompe il silenzio dopo la separazione da Belen

È amatissimo dal pubblico e sa essere molto discreto. Da quando Stefano De Martino e Belen si sono separati, per il conduttore di Torre Annunziata si è aperto un lungo periodo di silenzio, nel rispetto di se stesso e della sua famiglia. E, in questi caldissimi giorni in cui impazzano indiscrezioni e foto rubate, ha deciso di mantenere il suo proverbiale riserbo per il bene di quello che è stato e di quello che probabilmente sarà ancora. I due si sono sempre voluti bene, nonostante il matrimonio sia naufragato più volte e lui, davvero, sembra non avere intenzione di guastare il buono che sono stati capaci di costruire insieme.

Stefano De Martino interviene dopo la separazione

Non aspettatevi discorsi, parole, struggimenti, motivazioni o conferme. Stefano De Martino è intervenuto a modo suo sulla questione, con una replica ironica che riguarderebbe proprio il momento particolare che sta vivendo. Il conduttore di Stasera tutto è possibile, che si sta preparando proprio al suo trionfale ritorno in tv, ha infatti postato un video di Herber Ballerina che parla molto chiaro: “Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo”.

Da parte di entrambi, inoltre, sembra esserci una grande serenità. Segno, forse, che il loro amore era giunto al capolinea da tempo. Lei starebbe frequentando un altro ragazzo, Elio Lorenzoni, con il quale è stata immortalata mano nella mano ma che sarebbe solo un amico. Un altro effetto Michele Morrone, a distanza di poco tempo, che la mette di nuovo al centro dell’attenzione del gossip a un anno e mezzo dal ritorno di fiamma con il suo ex marito. La stessa Belen Rodriguez non ha replicato ma continua a tirare dritta per la sua strada, pensando ai nuovi progetti lavorativi che l’attendono fuori dalla televisione. Sulla separazione, però, non ci sono più dubbi e, data la valanga di indiscrezioni, pare che non ci sia neanche più bisogno di una resa ufficiale.

Le tappe della crisi

Che Belen e Stefano De Martino fossero in crisi non è di certo una novità. Le voci sono arrivate dalle colonne di Diva e Donna, in cui si parlava per la prima volta di un periodo particolarmente complicato per la coppia, che avrebbe cercato di risolvere attraverso una bella vacanza di famiglia a Ponza. Tutti insieme in barca per un weekend romantico, che però non è bastato ad appianare le divergenze che avrebbero inevitabilmente diviso la famiglia.

Lui, poi, ha partecipato alla presentazione dei palinsesti Rai senza la fede e particolarmente vicino alla sua amica Alessia Marcuzzi. Belen, invece, si è chiusa nel silenzio ma la festa di compleanno di Ignazio Moser è stata decisiva. È qui che l’abbiamo vista mano nella mano con Elio Lorenzoni, in una serie di foto che hanno confermato come con Stefano De Martino fosse tutto finito. Fabrizio Corona sostiene inoltre che fossero già separati da mesi, almeno 6, e che lui l’avrebbe tradita. Il Re dei paparazzi è inoltre convinto che si fossero stufati a vicenda l’uno dell’altra. Insomma, non avevano più niente da dirsi. Il conduttore Rai, ormai lontano dalla famiglia, è appena sbarcato in Sardegna.