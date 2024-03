Stefano De Martino dice no a Sanremo: “Belen? Siamo in zoom out”

Fonte: Getty Images Stefano De Martino con l'ex moglie Belen Rodriguez

Stefano De Martino non condurrà il Festival di Sanremo. Qualcuno aveva proposto il giovane conduttore come sostituito di Amadeus ma il diretto interessato non si sente ancora pronto ad un impegno del genere. Intanto il rapporto con l’ex moglie Belen Rodriguez, che l’ha accusato di alcuni tradimenti, diventa sempre più complicato nonostante la presenza del figlio Santiago, nato undici anni fa.

Stefano De Martino non condurrà il Festival di Sanremo 2025

“Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco”, ha dichiarato Stefano De Martino in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

“Fino a due anni fa chi l’avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Sanremo è la laurea, la facoltà è la televisione: sono nel corso giusto, ma mi manca qualche esame per farcela“, ha aggiunto l’ex ballerino di Amici, che vorrebbe vedere sul palco dell’Ariston nelle vesti di conduttrici Laura Pausini e Paola Cortellesi.

In attesa di arrivare un giorno a Sanremo, Stefano De Martino continua con la sua “gavetta”. Ad aprile tornerà in onda su Rai2 con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile. La tv di Stato crede molto nel talento del 34enne di Torre Annunziata che, dopo l’addio alla danza, ha saputo crearsi una carriera credibile e di rispetto nel mondo della conduzione.

In che rapporti sono oggi Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Totalmente devoto al lavoro, Stefano De Martino non sembra avere il cuore occupato. Più volte è stato accostato ad affascinanti donzelle ma il diretto interessato non ha mai confermato le varie liaison. E il rapporto con l’ex moglie Belen Rodriguez è peggiorato un anno dopo la rottura.

“Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri”, ha confidato De Martino, che non ha mai confermato ma neppure smentito le accuse della soubrette argentina. Si è limitato a negare il chiacchierato flirt con Alessia Marcuzzi, con la quale ha lavorato anni fa a L’Isola dei Famosi.

Anche Belen Rodriguez sta vivendo un momento di solitudine: è finita la sua storia d’amore con Elio Lorenzoni, nonostante una proposta di matrimonio alle Maldive. In questo periodo la showgirl è molto vicina al giocatore di basket Bruno Cerella, che ha definito però solo un caro amico.

Belen Rodriguez è concentrata sui figli Santiago e Luna Marì e sull’imminente matrimonio della sorella Cecilia, che il 30 giugno convolerà a nozze con Ignazio Moser dopo sette anni d’amore. Belù sarà la damigella d’onore dell’evento, che sarà celebrato in Maremma. Jeremias Rodriguez, invece, sarà il testimone di nozze della sposa.

E per Belen potrebbero presto riaprirsi le porte della televisione: dopo il momentaneo addio a Mediaset, legato pure ai suoi problemi di salute, la Rodriguez è in lizza per diventare una nuova concorrente di Ballando con le Stelle. Pare che la trattativa sia a buon punto e manchi solo l’accordo finale sul cachet.