Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

La coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino è di certo una delle più seguite e anche chiacchierate del mondo dello spettacolo nostrano. Fin dal loro primo incontro, in cui tra i due sembra si sia scatenato un vero colpo di fulmine, i due personaggi noti della televisione italiana, hanno fatto parlare di sé. All’epoca dell’inizio della relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, si chiacchierava di un tradimento del napoletano ai danni di Emma Marrone, compagna d’avventura ad Amici e fidanzata anche dopo la fine dell’avventura nel talent show. Ma, adesso, a tirare in ballo le corna è proprio la showgirl argentina e la sua famiglia.

Si vocifera, infatti, che la lontananza che regna tra i due genitori del piccolo Santiago, sia proprio dovuta a dei tradimenti che sarebbero stati subiti da Belen Rodriguez e gli ultimi post Instagram della showgirl e di sua mamma, Veronica Cozzani, sembrano voler mandare un messaggio chiaro ai sostenitori della coppia.

Veronica Cozzani manda una frecciatina social a Stefano De Martino

Dopo la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino le voci sulle motivazioni che hanno portato all’allontanamento della coppia si rincorrono sui social e nei giornali di gossip. Tra queste, la versione più insistente parla di alcuni tradimenti subiti dall’ex conduttrice de Le Iene. Una voce che non ha mai trovato conferma, fino a un post condiviso ieri su Instagram dalla showgirl. Belen Rodriguez, infatti, ha prima postato una story in cui si toccava la testa, quasi a cercare “le corna”, in seguito, ha condiviso anche un video con dei cervi. In molti hanno visto in questo gesto social un riferimento alla sua vicenda amorosa con il marito e una conferma dei presunti tradimenti.

Adesso, anche la mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, sembra intervenire nella faccenda. Infatti, la suocera di Stefano De Martino ha condiviso su Instagram una foto con dei cervi. Molti utenti hanno visto in questo post una frecciatina al genero e una nuova conferma delle scappatelle del conduttore.

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

La storia d’amore che lega Stefano De Martino a Belen Rodriguez è costellata di diversi incontri e allontanamenti. La coppia si è conosciuta nel lontano 2012, grazie alla partecipazione della showgirl argentina al talent show Amici, programma televisivo nel quale l’ex ballerino si esibiva. Nel giro di un anno i due si sono sposati e nel 2014 è nato Santiago.

L’anno seguente la nascita del primogenito, però, è arrivata la prima separazione tra i due, che hanno provato a ricostruire il loro rapporto nel 2019 e, nuovamente, nel 2022. L’estate del 2023 segna una nuova crisi tra il conduttore e la showgirl, che sembrano sempre più lontani. Stefano De Martino è stato avvistato con Beatrice Vendramin, sua presunta nuova fiamma, secondo quanto dichiarato da Fabrizio Corona. Ma il conduttore è stato “pizzicato” anche in compagnia della sua ex Emma Marrone. Anche a Belen Rodriguez è stato attribuito un nuovo flirt, quello con l’imprenditore Elio Lorenzoni.

I due non sono mai intervenuti direttamente sulla questione, ma, adesso, sembra che Belen Rodriguez e la sua famiglia abbiano deciso di svelare tutta la verità sulla crisi della coppia.