Belen, la verità sulla storia con Elio Lorenzoni: c’è un passato

La storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è a dir poco intricata. Non è facile, infatti, comprendere come sono davvero andate le cose, e soprattutto quando è finita (davvero, stavolta) con Stefano De Martino . Anche il terzo tentativo non ha funzionato, nonostante la volontà di ritornare a essere una famiglia. Ma si sono aggiunti ulteriori dettagli sul passato tra Belen ed Elio: non si sono di certo conosciuti di recente.

A condividere per prima la notizia di una presunta storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Che, nella giornata del 23 luglio, ha condiviso ulteriori dettagli. Pare, infatti, che Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco, non sia una nuova "fiamma" né una nuova conoscenza della showgirl.

La storia, infatti, è rimasta sospesa a lungo, per tanto tempo, ben prima addirittura del legame con Antonino Spinalbese, da cui la Rodriguez ha avuto la figlia Luna Marì. "Era una cosa che doveva succedere", ha aggiunto una insider che conosce Elio e che ha scritto alla Marzano. Oltretutto, i like di Belen Rodriguez alle foto di Elio risalgono a parecchi anni fa (su Instagram, ha messo un cuore a una foto del 2016, non proprio ieri...).

"Lui era fidanzato (ama le donne)", ha riportato la fonte. "Ma nell'ultimo periodo si era lasciato con una ragazza che ha amato tantissimo. Ecco perché non l'aveva raggiunta a Ibiza quando le arrivarono i vocali che Elio ha fatto sentire. Però è andato Antonino, e ricordo che Elio - pur innamorato e scottato - si mangiava le dita", insomma, c'è un passato, e ora c'è un futuro da scrivere. E Stefano?

Stefano De Martino tradito dalla famiglia di Belen Rodriguez

Pare proprio che la storia di Elio e Belen sia reale, tanto che ci viene ormai presentato come il suo "fidanzato". Difficile, però, dare delle date precise. Del resto, solamente poche settimane fa Stefano e Belen hanno trascorso una vacanza insieme a Ponza, per scacciare la crisi. Obiettivo, a questo punto, non raggiunto. De Martino non ha affatto preso "bene" quanto successo, anzi, si è sentito tradito dalla famiglia della Rodriguez stessa.

Come ha reagito? Semplice: volando lontano, a Disneyland, con Santiago. La Rodriguez - almeno per il momento - non ha voluto chiarire la situazione, ma ha condiviso una storia misteriosa su Instagram, lasciando intendere il suo stato d'animo. Gli aspetti della vicenda che non tornano, però, continuano a essere tanti.

Perché è finita (di nuovo) tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez?

Ci hanno provato per la terza volta, ma non è andata a buon fine. Sono stati riservati, lontani dalle luci dei riflettori, dai social. Si sono dedicati al loro amore, alle promesse rinnovate. Ma, almeno per il momento, non sappiamo molto sui motivi della rottura: c'è chi dà addirittura la colpa alla Marcuzzi, e chi dice che Belen, nonostante le apparenze, non abbia nessuna colpa. Solitamente, però, tra De Martino e la Rodriguez finisce sempre per un motivo: incompatibilità, stili di vita agli opposti. Sarà così anche stavolta?