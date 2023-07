Belen Rodriguez, la storia misteriosa su Instagram dopo la crisi con De Martino

La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è finita, o almeno così si dice in giro. Non hanno superato l’ennesima crisi, nonostante il desiderio di “ritrovarsi” a Ponza, luogo a cui sono sempre stati enormemente affezionati. Ma la vicenda, in realtà, ha assunto contorni difficili da comprendere, almeno fin quando uno dei due non sceglierà di raccontare la verità. Intanto, la Rodriguez ha condiviso una storia misteriosa su Instagram: un brano carico di significato.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la crisi e la rottura

Per mesi si è lungamente discusso di una crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ora, la rottura non sorprende, anche perché sono stati vicini all’addio già parecchi mesi fa. Questo è stato il terzo tentativo di ritrovare la serenità come famiglia, dal momento in cui Belen e Stefano non hanno mai divorziato. Ci hanno provato, fino alla fine, ma qualcosa (o qualcuno) non ha funzionato.

In molti hanno espresso il proprio “scontento” per come è stata gestita la vicenda. Dopo la condivisione delle foto con Elio Lorenzoni sul profilo Instagram di Deianira Marzano, è arrivato anche Chi ad aggiungere ulteriore mistero con ulteriori foto. D’altro canto, Stefano e Belen non sono mai stati social come un tempo: avevano preso questa decisione proprio per proteggersi, ma non è stato sufficiente.

Dopo le foto pubblicate dalla Marzano e infine dal settimanale, non ci sono proprio più dubbi. La sorella di De Martino ha anche tolto il “segui” a Belen su Instagram. Del resto, vedere la propria cognata mano nella mano alla festa di compleanno di Ignazio Moser non deve essere stato affatto facile per la famiglia De Martino, sempre molto riservata. E ora Belen ha condiviso una story su Instagram, un brano con un significato profondo.

La storia di Belen Rodriguez su Instagram: il brano non è un caso

Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites di El Chojin, il brano condiviso da Belen Rodriguez su Instagram, non sarebbe un caso. Una canzone piena di riferimenti proprio all’attuale situazione che sta vivendo la showgirl, che ormai ha dato il suo addio a Mediaset. In particolare, colpirebbero le frasi “Non significa che mi sento uno schifo”, così come “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”.

“Passano gli anni, i progetti, i sogni. Ti ricordi come volevi essere quando eri piccolo? Crescere è rendersi conto che la vita non è come vorresti che fosse, tutto è molto più complesso”. Dando un’occhiata al testo, dunque, è possibile comprendere determinati aspetti che si legano molto all’attuale situazione vissuta da Belen in prima persona, con il tradimento a De Martino. Difficile, però, dire o aggiungere molto altro al momento, anche perché non è chiara la dinamica: solamente poche settimane fa, la coppia si trovava a Ponza insieme. Poi, nel giro di pochi giorni, si è diffusa la notizia della vicinanza di Belen all’imprenditore Elio Lorenzoni. Chi tra Belen e Stefano, alla fine, deciderà di raccontare la verità? Solo il tempo ce lo dirà.