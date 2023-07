Stefano De Martino su Instagram: il gesto (dopo Belen) non è casuale

Gli amori moderni vivono sui social. Inutile girarci intorno: attraverso Instagram, Facebook o TikTok, si lanciano messaggi. Lo ha fatto Belen Rodriguez, con la condivisone di una story che ha lasciato ben pochi dubbi. E lo ha fatto anche Stefano De Martino. Un gesto che, no, non vogliamo leggerlo come casuale: anche lui, attraverso una story su Instagram, ha espresso i suoi sentimenti, le sue emozioni. Il suo stato d’animo. O forse no?

Stefano De Martino, la “replica” a Belen Rodriguez su Instagram

Per comprendere la replica, dobbiamo fare un passo (o parecchi) indietro. Da diversi mesi, infatti, si parla di una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Voci mai confermate, anche perché hanno trascorso una magnifica vacanza a Ponza fino a poche settimane fa. Poi, qualcosa si è evidentemente rotto: l’equilibrio, già precario, spezzato totalmente.

Nel frattempo, sono uscite alcune foto che ritraevano la Rodriguez al fianco di Elio Lorenzoni, imprenditore, alla festa di compleanno di Ignazio Moser. Silenzio stampa dai diretti interessati, che, però, “comunicano” attraverso la condivisione di stories non proprio casuali su Instagram. Lo ha fatto per prima Belen, attraverso una canzone ben precisa, ovvero Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites.

Il testo? Molto eloquente. Numerosi i riferimenti allo stato d’animo della showgirl, come quello legato alle bugie: “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”. Certo, nessuna certezza, ma in ogni caso non è così lontano dalla realtà, perché – ammettiamolo – quante di noi hanno scelto di condividere una canzone per lanciare un messaggio? Ecco.

Il gesto di Stefano De Martino

Ad alimentare il mistero sulla vicenda, però, ci ha pensato Stefano De Martino, magari involontariamente (o forse no). Come nel caso del brano condiviso dalla Rodriguez, ecco che il testo della canzone – dove si sente Justin Timberlake che canta A song for you di Leon Russel – contribuisce ad aumentare gli interrogativi sull’addio della coppia più chiacchierata dell’estate, e da ormai molti anni a questa parte.

I passaggi possono essere letti con un’unica chiave, come “Ora che siamo soli e canto questa canzone per te”, oppure “Sei l’amore della mia vita, sei mia amica”. Stefano e Belen, di fatto, non si sono mai lasciati. Si sono detti addio più volte, è vero, ma ci hanno sempre riprovato. L’ultimo – il loro terzo tentativo – non è andato a buon fine.

Belen Rodriguez, il passato con Elio Lorenzoni

“Era una cosa che doveva succedere”, ha rivelato una fonte all’esperta di gossip Deianira Marzano. Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez non si sono conosciuti ieri, ma ben prima di Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la figlia Luna Marì. Ora, però, dopo la crisi con De Martino, è tempo di ricostruire. E di certo Lorenzoni non si è tirato indietro davanti a questa opportunità. Fino a quando, però, Stefano o Belen non commenteranno in prima persona quanto accaduto, è difficile continuare a riportare ipotesi e congetture. Chi romperà il silenzio per primo? E soprattutto: lo faranno davvero, o lasceranno semplicemente… correre?