Giulio Berruti difende Maria Elena Boschi: botta e risposta su Instagram

Giulio Berruti difende Maria Elena Boschi dando vita a un acceso botta e risposta su Instagram. L’attore e la politica stanno vivendo un’intensa storia d’amore che hanno cercato in tutti i modi di difendere dai riflettori e dai gossip. Nonostante ciò le critiche non mancano e proprio nel giorno del 40esimo compleanno della Boschi, sono arrivate delle critiche molto crudeli su Instagram.

Sul profilo di Berruti sono apparsi dei commenti contro la coppia. In particolare un utente ha accusato Giulio di aver chiesto 200 mila euro per partecipare al GF Vip e parlare del suo rapporto con la Boschi. Una notizia smentita già tempo fa dall’attore. “Siete il vomito”, si legge. Parole durissime a cui l’artista ha replicato con stile. “Mi sembrano argomentazioni molto profonde. Complimenti a chi ti ha messo al mondo, ottimo lavoro”. “Sfortunatamente si parla ovunque di voi due sfigati”, ha replicato l’hater e Berruti ha risposto con una risata e un cuore, come a voler chiudere la conversazione.

Non è la prima volta che Giulio si trova a dover difendere il suo amore per Maria Elena Boschi. Una relazione che sta diventando sempre più importante e che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe presto portare la coppia a mettere su famiglia. D’altronde l’attore – l’unico sino ad oggi ad aver parlato della love story – non ha mai nascosto la volontà di diventare papà.

“Maria Elena è una persona a cui voglio un gran bene – aveva raccontato qualche tempo fa ospite di Verissimo – è una donna speciale. Quando la vedo e le sorrido, penso sempre che io non sono abbastanza per lei. Ha un gran cuore. La prima sera che è venuta a cena da me è caduta dalla sedia e ha fatto cadere il vino. In quella vulnerabilità e in quella goffaggine ci siamo ritrovati”. L’attore aveva descritto Maria Elena come una persona “propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà”. Berruti aveva poi espresso il sogno di formare con lei una famiglia. “Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato”, aveva confessato.