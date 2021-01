Giulio Berruti e la proposta di nozze a Maria Elena Boschi in tv: lui chiarisce

editato in: da

Giulio Berruti sbarcherà sull’Isola dei Famosi per fare una proposta di nozze in tv a Maria Elena Boschi? L’attore ha voluto commentare su Instagram un’indiscrezione che circola da qualche giorno. Da sempre molto riservato, soprattutto riguardo il legame con la politica, l’artista romano ha chiarito la sua posizione riguardo il reality e l’eventuale sorpresa alla fidanzata.

Berruti ha spiegato di essere stato contattato dalla produzione dell’Isola dei Famosi, ma per partecipare come inviato. Probabilmente però non partirà per l’Honduras per via dei suoi impegni negli Stati Uniti. L’attore infatti è attualmente impegnato con le riprese del film Gabriel’s Rapture, il sequel di Gabriel’s Inferno, tratto dai romanzi di Sylvain Reynard.

“Ci tengo a precisare che mi è stato chiesto di valutare la partecipazione all’isola dei famosi in qualità di co-conduttore inviato, e non come concorrente – ha spiegato -. Sarebbe per me una bellissima esperienza, tuttavia temo non compatibile con gli impegni lavorativi negli USA. Perciò ringrazio Mediaset, Banjai, la produzione esecutiva del programma, sperando in un’altra occasione. Ps. Ottimi sceneggiatori questi giornalisti. #prestiamolialcinema”.

Non ci sarà dunque una proposta di nozze in diretta tv, nonostante ciò l’attore e la politica non hanno mai nascosto la volontà di rendere ancora più ufficiale la loro love story. I due si erano incontrati nel 2014 quando Giulio era rimasto colpito dalla Boschi, così tanto da inviarle un mazzo di fiori. Lei aveva ignorato il corteggiamento e in seguito entrambi avevano iniziato altre storie d’amore, sino a un nuovo incontro e a una frequentazione che aveva dato vita a una relazione.

Ospite di Verissimo, Berruti non ha nascosto la volontà di creare una famiglia con la compagna e di coronare il sogno di diventare papà. “La prima volta che è venuta a cena a casa mia, è caduta dalla sedia e ha fatto cadere anche il vino, sporcandomi la camicia – ha raccontato l’attore -. In quella vulnerabilità e goffaggine reciproca ci siamo un po’ trovati”. La coppia, secondo alcune indiscrezioni, starebbe già convivendo e ci sarebbero state le presentazioni in famiglia. “Io arrivo da una famiglia molto unita – ha chiarito lui -. Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà”.