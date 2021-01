Isola dei Famosi 2021, anticipazioni: Ilary Blasi, naufraghi e chi ha dato forfait

editato in: da

Il palinsesto Mediaset si arricchisce di una nuova edizione dell’Isola dei Famosi, una delle trasmissioni più fortunate degli ultimi anni. Il reality show di Canale 5 torna anche in questo momento di difficoltà, con la bravissima Ilary Blasi al timone. E si hanno già le prime indiscrezioni sul cast: a quanto pare, quest’anno assisteremo ad una stagione davvero strepitosa.

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, c’erano dubbi sulla messa in onda dell’Isola dei Famosi. In effetti, il programma ha saltato l’edizione 2020, visti anche i problemi dovuti all’emergenza sanitaria che stiamo ancora affrontando Adesso è però certo: il reality show sta per tornare, sebbene vi sia qualche incertezza sulla data di messa in onda. Sappiamo al momento che verrà trasmesso a marzo, dopo il Festival di Sanremo 2021 – a quanto pare, la scelta dovrebbe ricadere su lunedì 8 o lunedì 15 marzo.

Alla conduzione è stata annunciata la splendida Ilary Blasi, che da qualche tempo è assente dalla tv. Il suo sarà un grande rientro in scena, dopo il tiepido successo di Eurogames, andato in onda nell’autunno 2019. Stando alle prime anticipazioni emerse sul web, la conduttrice starebbe già pensando ad un cast d’eccezione, con nomi che sapranno sicuramente conquistare l’attenzione del pubblico.

Alcuni dei probabili naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 sono stati annunciati da TvBlog: spiccano soprattutto Asia Argento e Brando Giorgi, entrambi tra i primi ad essere comparsi nel futuro cast del reality show. Giorgi, in particolar modo, avrebbe dovuto essere uno dei concorrenti del GF Vip – almeno secondo le indiscrezioni – e la sua assenza nella Casa più spiata d’Italia potrebbe essere di buon auspicio per chi lo vorrebbe vedere impegnato nella trasmissione della Blasi.

Si è poi parlato di Vera Gemma, talentuosa attrice e figlia d’arte (suo papà è stato il bravissimo Giuliano Gemma). Molti la ricorderanno sicuramente a Pechino Express, dove era in coppia proprio con Asia Argento: le due avranno forse l’occasione di ritrovarsi all’Isola? Un altro nome, spuntato sul web nelle scorse settimane, è quello di Eleonora Giorgi. Dopo essersi messa alla prova a Ballando con le Stelle e al GF Vip nel 2019, ora sarebbe pronta ad una sfida ben più impegnativa.

Infine, sembra probabile la partecipazione di due altri volti famosi della televisione italiana, entrambi provenienti ancora una volta da Pechino Express. Stiamo parlando di Patrizia Rossetti, che ha partecipato all’adventure game nel 2018 assieme a Maria Teresa Ruta (le due donne avevano vinto quell’edizione davvero straordinaria), e di Jill Cooper, l’insegnante di fitness che nel 2017 aveva fatto coppia con Antonella Elia (in questo caso, erano arrivate seconde).

Tra le altre novità dell’Isola dei Famosi 2021, c’è il ritorno di Alvin: per diverse edizioni è stato inviato speciale della trasmissione di Canale 5, e a quanto pare Ilary Blasi l’avrebbe scelto per affiancarla in questa avventura. Non si conoscono invece gli opinionisti in studio, anche se tra gli ultimi nomi sono comparsi quelli di Francesca Barra e Alessandra Mussolini.

Infine, un accenno a coloro che hanno già annunciato di non voler prendere parte al reality show: Sara Tommasi, come rivelato dal suo manager, avrebbe rifiutato la proposta perché impegnata nell’organizzazione delle sue nozze, che si terranno proprio il 21 marzo. Mentre Karina Cascella, celebre opinionista televisiva, ha confessato a Casa Chi di non voler lasciare da sola sua figlia, dando dunque forfait all’Isola dei Famosi 2021.